फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Viral Video Jaya Bachchan Pushes Away Reporters Microphone During Delhi Opposition Protest

वायरल वीडियो: जया बच्चन ने प्रदर्शन के दौरान रिपोर्टर का माइक हटाया, सोशल मीडिया पर मचा बवाल; जानें पूरा मामला

Tue, 06 Oct 2026 10:10 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Tue, 06 Oct 2026 10:10 PM IST
सार

Jaya Bachchan: समाजवादी पार्टी की सांसद और दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन एक बार फिर चर्चा में हैं। दिल्ली में विपक्षी दलों के प्रदर्शन के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानिए वीडियो में क्या है खास। 

विज्ञापन
Viral Video Jaya Bachchan Pushes Away Reporters Microphone During Delhi Opposition Protest
जया बच्चन (फाइल फोटो) - फोटो : यूट्यूब

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सोशल मीडिया पर प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में जया बच्चन एक रिपोर्टर के माइक को हटाती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।
विज्ञापन


क्या है पूरा मामला? 
दरअसल, जया बच्चन दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन में शामिल हुई थीं। विपक्षी सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर मार्च कर रहे थे। इस प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। इसी दौरान संसद मार्ग के पास जया बच्चन रिपोर्टर्स के बीच नजर आईं।
विज्ञापन


वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पत्रकार जया बच्चन से प्रदर्शन में लगे एक पोस्टर को लेकर सवाल करने की कोशिश करता है। इसी दौरान जया बच्चन रिपोर्टर के माइक को हाथ से हटाती हुई नजर आती हैं और सवाल का जवाब नहीं देतीं। उनका यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

Viral Video Jaya Bachchan Pushes Away Reporters Microphone During Delhi Opposition Protest
जया बच्चन (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया
वायरल वीडियो पर यूजर्स का रिएक्शन
  • जया बच्चन का यह वीडियो सामने आने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स उनकी इस हरकत पर सवाल उठा रहे हैं।
  • कुछ लोगों ने इसे मीडिया के साथ उनके पुराने विवादों से जोड़कर भी देखा।
  • जया बच्चन पहले भी फोटोग्राफर्स और पैपराजी के साथ अपने व्यवहार को लेकर चर्चा में रही हैं।
  • वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण था और पुलिस ने विपक्षी नेताओं को बैरिकेडिंग के जरिए रोक रखा था।
  • ऐसे में वीडियो में दिखे कुछ सेकेंड के आधार पर पूरे मामले को देखना सही नहीं होगा।

ये भी पढ़ें- इंडिया गठबंधन का धरना LIVE: राहुल-प्रियंका समेत 50 सांसद किंग्सवे कैंप पहुंचे, बाहर जुटी कार्यकर्ताओं की भीड़
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed