1 of 5 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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'रामायण' की धूम के बीच शुक्रवार को हॉलीवुड फिल्म 'गॉडजिला माइनस जीरो', साउथ एक्टर धनुष की 'ओम' और जैकी श्रॉफ की फिल्म 'काली खेती' भी रिलीज हो गई है। जानिए इन सभी फिल्मों का कलेक्शन।

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2 of 5 फिल्म रामायण - फोटो : सोशल मीडिया

1600 करोड़ के करीब 'रामायण'

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने 17वें दिन यानी तीसरे शनिवार को भारत में 17.22 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। इसके साथ फिल्म का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 1,071.27 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, फिल्म अब तक 896.72 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर चुकी है।



वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 1,573.95 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म जल्द ही 1600 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। हालांकि, भारत में फिल्म का फाइनल कलेक्शन आना अभी बाकी है।

3 of 5 ओम - फोटो : सोशल मीडिया

'ओम' की शानदार शुरुआत

रामायण के धमाल के बीत धनुष और ममूटी की फिल्म 'ओम- ऑपरेशन मोल' ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। ओपनिंग डे पर इसने 18.10 करोड़ की कमाई की थी। वहीं आज दूसरे दिन खबर लिखे जाने तक फिल्म ने 9.80 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है।



फिल्म का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन अब 32.56 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, नेट कलेक्शन 27.90 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

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4 of 5 गॉडजिला माइनस जीरो - फोटो : सोशल मीडिया

'गॉडजिला माइनस जीरो' की धीमी शुरुआत

हॉलीवुड फिल्म 'गॉडजिला माइनस जीरो' की भारत में शुरुआत खास नहीं रही। पहले दिन इसने महज 70 लाख कमाए थे। आज शनिवार को दूसरे दिन फिल्म ने भारत में 93 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया है। इसके साथ ही फिल्म का कुल भारत ग्रॉस कलेक्शन 1.94 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 1.63 करोड़ रुपये हो गया है।

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