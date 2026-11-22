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यह फिल्म दिखाती है कि कैंसर का पता चलने से कैथरीन की जिंदगी कैसे बदल गई। इसमें इस बीमारी के साथ जीने और उससे उबरने के दौरान आने वाली शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों के बारे में बताया गया है। विज्ञापन वेल्स की राजकुमारी कैथरीन 'हील' नाम की एक नई डॉक्यूमेंट्री में अपने कैंसर के सफर और ठीक होने की प्रक्रिया के बारे में बहुत निजी बातें साझा करने जा रही हैं। इस डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर शनिवार को रिलीज किया गया।

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कैथरीन ने कौन से अनुभव साझा किए?

'हील' में 44 वर्षीय कैथरीन 'नेशनल थ्री पीक्स चैलेंज' में हिस्सा लेती हैं। इसके तहत जून के आखिर में उन्होंने 24 घंटे के भीतर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की। इस सफर के दौरान वह अपने अनुभवों को साझा करती हैं और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे अन्य लोगों से जुड़ती हैं।



डॉक्यूमेंट्री ट्रेलर में क्या है खास?

यह डॉक्यूमेंट्री ठीक होने की प्रक्रिया में उम्मीद, लोगों से जुड़ाव और भावनात्मक मजबूती की भूमिका को भी दिखाती है। ठीक होने के इस सफर पर बात करते हुए राजकुमारी कहती हैं, 'ठीक होना एक सफर है। आप उन चीजों से फिर से कैसे जुड़ सकते हैं, जिन्हें आप पहले से जानते थे और अनिश्चितता के बीच भी कैसे उम्मीद और खुशी पा सकते हैं?

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पति के साथ बिताया भावुक पल

ट्रेलर में यह भी दिखाया गया है कि इस कठिन चुनौती को पूरा करने के बाद कैथरीन अपने परिवार से फिर से मिलती हैं। वह अपने तीन बच्चों- प्रिंस जॉर्ज, प्रिंसेस शार्लोट और प्रिंस लुई- को प्यार से गले लगाती हैं। फिर अपने पति, प्रिंस विलियम के साथ कुछ भावुक पल बिताती हैं। मार्च 2024 में केट ने सार्वजनिक रूप से बताया कि साल की शुरुआत में पेट की सर्जरी के बाद, वह कैंसर का इलाज करवा रही हैं।



सितंबर 2024 में उन्होंने एक निजी वीडियो के जरिए बताया कि उनकी कीमोथेरेपी पूरी हो गई है। इस वीडियो में विलियम और उनके बच्चे भी नजर आए थे। जनवरी 2025 में उन्होंने घोषणा की कि उनका कैंसर अब नियंत्रण में है।

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