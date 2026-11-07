हनुमान अंश: अधिकारों को लेकर मतभेद के बीच ओटीटी पर रिलीज होगी फिल्म, कब देख सकेंगे नीम करोली बाबा की बायोपिक?

प्रोड्यूसर्स के बीच चल रहा विवाद

रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के प्रोड्यूसर्स के बीच मुनाफे को लेकर खींच तान चल रही है। इन सब बातों को साफ करने के लिए नम्रता जी सिंह और फिल्म के डायरेक्टर डॉ. विशाल चतुर्वेदी ने स्वंभू मीडिया नेटवर्क के जरिए एक आधिकारिक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने बताया कि फिल्म के राइट्स, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया और कम्युनिकेशन से जुड़ी जानकारी दी। दोनों ने खुद को कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बताया है। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म से फिल्म की पब्लिसिटी, मार्केटिंग, अवॉर्ड्स और पार्टनरशिप से जुड़े काम कौन संभालेगा। इससे फिल्म के निर्माताओं के बीच अधिकारों को लेकर चल रहे विवाद पर मुख्य निर्माताओं ने स्थिति साफ कर दी है।

