दिवाली 2026: बिग बी ने भगवान से मांगी दुआ; प्रियंका-सिद्धार्थ से रजनीकांत तक ने फैंस को दी शुभकामनाएं
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sun, 08 Nov 2026 12:38 PM IST
सार
- दिवाली का त्योहार देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है।
- आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सितारों तक, हर कोई इस त्योहार को अपने अंदाज में सेलिब्रेट कर रहा है।
- इस खास मौके पर फिल्मी सितारों ने भी फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दीं।
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विस्तार
बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, साउथ सुपरस्टार रजनीकांत, ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा से लेकर कई सितारों ने फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। जानिए किसने क्या कहा।
अमिताभ बच्चन ने दिया खास संदेश
मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने भी दिवाली के मौके पर अपने ब्लॉग के जरिए लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस खास त्योहार पर माफी, आभार और जीवन में शांति के महत्व पर बात की। अभिनेता ने सभी के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
अमिताभ ने लिखा, 'सबको दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं और आज चतुर्दशी की भी बधाई व स्नेह, आदर, शुभ मंगल की प्रार्थनाएं। ईश्वर की कृपा सदा हमारे चारों तरफ हमें घेरे रहे।'
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रजनीकांत ने घर के बाहर फैंस को दी बधाई
सुपरस्टार रजनीकांत ने दिवाली के मौके पर चेन्नई स्थित अपने घर के बाहर फैंस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने चाहने वालों का अभिवादन किया। अपने पसंदीदा स्टार की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में फैंस उनके घर के बाहर पहुंचे थे।
सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दी दिवाली की शुभकामनाएं
अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी सोशल मीडिया पर अपने फैंस को दिवाली की बधाई दी। उन्होंने लिखा, 'आप सभी को प्यार, हंसी और ढेर सारी मिठाइयों से भरी दिवाली की शुभकामनाएं।'
रकुल प्रीत ने जैकी भगनानी संग मनाई दिवाली
अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने अपने पति जैकी भगनानी के साथ एक तस्वीर साझा की। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'आखिरकार दिवाली वाली फीलिंग आ ही गई। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।'
प्रियंका चोपड़ा ने निक और मालती संग साझा की तस्वीरें
ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने भी दिवाली के मौके पर पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ कुछ खूबसूरत तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने अपनी तस्वीरों को इस दिवाली की कैमरा रोल की कुछ पसंदीदा यादें बताया। इसके साथ ही प्रियंका ने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दीं।
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अमिताभ बच्चन ने दिया खास संदेश
मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने भी दिवाली के मौके पर अपने ब्लॉग के जरिए लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस खास त्योहार पर माफी, आभार और जीवन में शांति के महत्व पर बात की। अभिनेता ने सभी के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
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अमिताभ ने लिखा, 'सबको दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं और आज चतुर्दशी की भी बधाई व स्नेह, आदर, शुभ मंगल की प्रार्थनाएं। ईश्वर की कृपा सदा हमारे चारों तरफ हमें घेरे रहे।'
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रजनीकांत ने घर के बाहर फैंस को दी बधाई
सुपरस्टार रजनीकांत ने दिवाली के मौके पर चेन्नई स्थित अपने घर के बाहर फैंस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने चाहने वालों का अभिवादन किया। अपने पसंदीदा स्टार की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में फैंस उनके घर के बाहर पहुंचे थे।
#WATCH | Tamil Nadu: Superstar Rajinikanth greets his fans at his residence in Chennai on the occasion of #Diwali 🪔 https://t.co/VeiaoGmewH— ANI (@ANI) November 8, 2026
सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दी दिवाली की शुभकामनाएं
अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी सोशल मीडिया पर अपने फैंस को दिवाली की बधाई दी। उन्होंने लिखा, 'आप सभी को प्यार, हंसी और ढेर सारी मिठाइयों से भरी दिवाली की शुभकामनाएं।'
रकुल प्रीत ने जैकी भगनानी संग मनाई दिवाली
अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने अपने पति जैकी भगनानी के साथ एक तस्वीर साझा की। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'आखिरकार दिवाली वाली फीलिंग आ ही गई। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।'
प्रियंका चोपड़ा ने निक और मालती संग साझा की तस्वीरें
ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने भी दिवाली के मौके पर पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ कुछ खूबसूरत तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने अपनी तस्वीरों को इस दिवाली की कैमरा रोल की कुछ पसंदीदा यादें बताया। इसके साथ ही प्रियंका ने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दीं।