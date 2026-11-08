रामायण: विदेशों में भी फिल्म का जबरदस्त क्रेज, अब हांगकांग में होगी रिलीज; 500 करोड़ की कमाई पर नजर
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sun, 08 Nov 2026 02:38 PM IST
सार
- नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है।
- इस फिल्म को भारत के साथ-साथ विदेशों में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
- अब फिल्म की रिलीज को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है।
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विस्तार
'रामायण' जल्द ही हांगकांग के सिनेमाघरों में भी रिलीज होने वाली है। इसके लिए एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। जानिए फिल्म कब हांगकांग में रिलीज होगी और अब तक इसने कितनी कमाई कर ली है।
12 नवंबर को हांगकांग में रिलीज होगी फिल्म
फिल्म 12 नवंबर को हांगकांग के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। यहां ब्रॉडवे सिनेमा नेटवर्क के कई थिएटर्स में इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। इनमें प्रीमियर एलिमेंट्स जैसे सिनेमाघर भी शामिल हैं। 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, हांगकांग में फिल्म हिंदी भाषा में दिखाई जाएगी, जिसके साथ मंदारिन और अंग्रेजी सबटाइटल भी होंगे।
हालांकि, हांगकांग में रिलीज होने का मतलब यह नहीं है कि फिल्म चीन में भी रिलीज हो रही है। चीन में इसकी रिलीज को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है।
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12 नवंबर को हांगकांग में रिलीज होगी फिल्म
फिल्म 12 नवंबर को हांगकांग के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। यहां ब्रॉडवे सिनेमा नेटवर्क के कई थिएटर्स में इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। इनमें प्रीमियर एलिमेंट्स जैसे सिनेमाघर भी शामिल हैं। 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, हांगकांग में फिल्म हिंदी भाषा में दिखाई जाएगी, जिसके साथ मंदारिन और अंग्रेजी सबटाइटल भी होंगे।
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हालांकि, हांगकांग में रिलीज होने का मतलब यह नहीं है कि फिल्म चीन में भी रिलीज हो रही है। चीन में इसकी रिलीज को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है।
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400 करोड़ के करीब पहुंची 'रामायण'
'रामायण' ने रिलीज के पहले तीन दिनों में दुनियाभर में शानदार कमाई की है। फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन करीब 375.50 करोड़ रुपये पहुंच गया है। इस तरह फिल्म जल्द ही 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है।
विदेशों में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तीन दिनों में इसका ओवरसीज कलेक्शन करीब 157.25 करोड़ रुपये रहा है। इसमें नॉर्थ अमेरिका का बड़ा योगदान है। इसके अलावा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
'रामायण' ने रिलीज के पहले तीन दिनों में दुनियाभर में शानदार कमाई की है। फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन करीब 375.50 करोड़ रुपये पहुंच गया है। इस तरह फिल्म जल्द ही 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है।
विदेशों में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तीन दिनों में इसका ओवरसीज कलेक्शन करीब 157.25 करोड़ रुपये रहा है। इसमें नॉर्थ अमेरिका का बड़ा योगदान है। इसके अलावा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
भारत में भी जारी है फिल्म का जलवा
घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी 'रामायण' शानदार कमाई कर रही है। दिवाली से पहले फिल्मों के लिए आमतौर पर बॉक्स ऑफिस पर चुनौतीपूर्ण समय माना जाता है, लेकिन फिल्म ने इस दौरान भी अच्छा प्रदर्शन किया है।
शुक्रवार को फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन शनिवार को एक बार फिर इसकी कमाई में उछाल आया। फिल्म ने शनिवार को भारत में 69.80 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। यह शुक्रवार के मुकाबले करीब 45.3 फीसदी ज्यादा है। तीन दिनों में फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 182.70 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 218.25 करोड़ रुपये हो गया है।
घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी 'रामायण' शानदार कमाई कर रही है। दिवाली से पहले फिल्मों के लिए आमतौर पर बॉक्स ऑफिस पर चुनौतीपूर्ण समय माना जाता है, लेकिन फिल्म ने इस दौरान भी अच्छा प्रदर्शन किया है।
शुक्रवार को फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन शनिवार को एक बार फिर इसकी कमाई में उछाल आया। फिल्म ने शनिवार को भारत में 69.80 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। यह शुक्रवार के मुकाबले करीब 45.3 फीसदी ज्यादा है। तीन दिनों में फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 182.70 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 218.25 करोड़ रुपये हो गया है।
500 करोड़ के आंकड़े पर मेकर्स की नजर
फिल्म की शानदार कमाई को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि यह दिवाली के वीकएंड तक दुनियाभर में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है। हांगकांग में रिलीज के साथ फिल्म की विदेशी बाजारों में पहुंच और बढ़ने वाली है।
ये भी पढ़ें- बॉक्स ऑफिस: 'रामायण' का तूफान, वीकएंड पर कमाए करोड़ों; 400 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म; जानें 'जेलर 2' की कमाई
फिल्म की शानदार कमाई को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि यह दिवाली के वीकएंड तक दुनियाभर में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है। हांगकांग में रिलीज के साथ फिल्म की विदेशी बाजारों में पहुंच और बढ़ने वाली है।
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