रामायण: विदेशों में भी फिल्म का जबरदस्त क्रेज, अब हांगकांग में होगी रिलीज; 500 करोड़ की कमाई पर नजर

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12 नवंबर को हांगकांग में रिलीज होगी फिल्म

फिल्म 12 नवंबर को हांगकांग के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। यहां ब्रॉडवे सिनेमा नेटवर्क के कई थिएटर्स में इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। इनमें प्रीमियर एलिमेंट्स जैसे सिनेमाघर भी शामिल हैं। 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, हांगकांग में फिल्म हिंदी भाषा में दिखाई जाएगी, जिसके साथ मंदारिन और अंग्रेजी सबटाइटल भी होंगे। विज्ञापन



हालांकि, हांगकांग में रिलीज होने का मतलब यह नहीं है कि फिल्म चीन में भी रिलीज हो रही है। चीन में इसकी रिलीज को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है। फिल्म 12 नवंबर को हांगकांग के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। यहां ब्रॉडवे सिनेमा नेटवर्क के कई थिएटर्स में इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। इनमें प्रीमियर एलिमेंट्स जैसे सिनेमाघर भी शामिल हैं। 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, हांगकांग में फिल्म हिंदी भाषा में दिखाई जाएगी, जिसके साथ मंदारिन और अंग्रेजी सबटाइटल भी होंगे।हालांकि, हांगकांग में रिलीज होने का मतलब यह नहीं है कि फिल्म चीन में भी रिलीज हो रही है। चीन में इसकी रिलीज को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है। विज्ञापन विज्ञापन 'रामायण' जल्द ही हांगकांग के सिनेमाघरों में भी रिलीज होने वाली है। इसके लिए एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। जानिए फिल्म कब हांगकांग में रिलीज होगी और अब तक इसने कितनी कमाई कर ली है।

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400 करोड़ के करीब पहुंची 'रामायण'

'रामायण' ने रिलीज के पहले तीन दिनों में दुनियाभर में शानदार कमाई की है। फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन करीब 375.50 करोड़ रुपये पहुंच गया है। इस तरह फिल्म जल्द ही 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है।



विदेशों में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तीन दिनों में इसका ओवरसीज कलेक्शन करीब 157.25 करोड़ रुपये रहा है। इसमें नॉर्थ अमेरिका का बड़ा योगदान है। इसके अलावा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

