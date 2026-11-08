रामायण: रणबीर कपूर के लिए इस कलाकार ने किया स्टंट डबल, तस्वीरें शेयर कर दिखाया सेट का नजारा; दिखी वनवास की झलक

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बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'रामायण' छाई हुई है। दर्शकों से भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस बीच 'रामायण' के पर्दे के पीछे की एक नई झलक सामने आई है। स्टंट परफॉर्मर ल्यूक इओआनू ने हाल ही में फिल्म की शूटिंग की कुछ तस्वीरें शेयर कीं। उनकी तस्वीरों से पता चलता है कि उन्होंने फिल्म में रणबीर कपूर के लिए स्टंट डबल का काम किया है। उन्होंने इस फिल्म का हिस्सा बनने के अपने अनुभव के बारे में भी बात की है।

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ल्यूक ने बताया अपना अनुभव

इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर करते हुए, ल्यूक ने फिल्म में काम करने का मौका मिलने के लिए आभार जताया। उन्होंने रणबीर कपूर की भी तारीफ की। अपनी पोस्ट में ल्यूक ने लिखा, 'रामायण जैसी महत्वपूर्ण कहानी को पर्दे पर उतारने का हिस्सा बनकर मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूं। रणबीर कपूर के लिए स्टंट डबल का काम करना मेरे लिए गर्व की बात है। वह सच में उन बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं, जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है।'

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स्टंट प्रोफेशनल्स को दिया धन्यवाद

ल्यूक ने स्टंट प्रोफेशनल इयान वैन टेम्परली और 'जी स्टंट एलायंस ग्रुप' का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने उन्हें इस प्रोजेक्ट से जोड़ा। फिल्म की कास्ट और क्रू का जिक्र करते हुए, ल्यूक ने इस अनुभव को कभी न भूलने वाला सफर बताया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म का हिस्सा बनकर वे खुद को बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं।

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तस्वीरों में क्या है?

ल्यूक ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें फिल्म के प्रोडक्शन और स्टंट की तैयारियों की झलक दिखती है। एक तस्वीर में वह रणबीर कपूर के साथ खड़े हैं। कई दूसरी तस्वीरों में ल्यूक रणबीर कपूर के लिए एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं।

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