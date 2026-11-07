दिवाली 2026: किसी को याद आई बचपन की दिवाली, कोई कैंटोनमेंट के जश्न की यादों में डूबा, सितारों ने सुनाए किस्से

निमृत कौर अहलूवालिया: मुंबई में अकेले जलाया था पहला दीया

'आर्मी परिवार में पली-बढ़ी हूं। इसलिए बचपन की दिवाली की अपनी अलग यादें हैं। हमारी दिवाली काफी अनुशासन के साथ मनती थी। कैंटोनमेंट के दोस्त, पापा की सख्त टाइमिंग और मम्मी के हाथों की मिठाइयां। त्योहार के दिनों में घर में खूब रौनक रहती थी। लेकिन जब मैं अभिनय की दुनिया में कदम रखने के लिए मुंबई आई, तो एक दिवाली बिल्कुल अलग थी। नए शहर में अकेले अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त दिवाली पर घर की बहुत याद आई।

मुझे आज भी वह रात याद है, जब मैंने अपने छोटे से किराये के घर की बालकनी में पहला दीया जलाया था। फिर मम्मी-पापा को वीडियो कॉल किया। उनकी आंखों में मेरे लिए गर्व और सुकून था। वह देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उस छोटी-सी बालकनी में जलाया गया वह दीया मेरे लिए बहुत खास बन गया।

अगर मुझे अपनी जिंदगी की किसी एक दिवाली को दोबारा जीने का मौका मिले...तो मैं बचपन के कैंटोनमेंट वाले दिनों में लौटना चाहूंगी। शाम का वक्त हो, हल्की ठंड हो और घर में मिठाइयों की खुशबू फैली हो। मम्मी रसोई में गर्मागर्म पिन्नियां बना रही हों। पापा आंगन में लाइटें और दीये लगाने के निर्देश दे रहे हों। मैं अपने सबसे प्यारे देसी सूट में तैयार होकर बस इस इंतजार में रहूं कि कब मम्मी का ध्यान हटे और मैं गर्म मिठाई चुरा सकूं। मेरा भाई और बचपन के दोस्त भी साथ हों। उनके साथ फूलझड़ियां और चकरियां जलाना, देर रात तक बातें करना। आज भी उस दिवाली की यही तस्वीर मेरे मन में है।'