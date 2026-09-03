गांधारी एक्स रिव्यू: तापसी पन्नू की ‘गांधारी’ देख क्या बोले नेटिजंस? कहानी और अभिनय पर दी ऐसी प्रतक्रिया

यूजर ने नेटफ्लिक्स पर साधा निशाना

एक यूजर ने फिल्म देखकर हुए खराब अनुभव के बाद नेटफ्लिक्स पर निशाना साधा है। लिखा है, 'किसी को नेटफ्लिक्स के अधिकारियों का इंटरव्यू लेना चाहिए और वह असली 'मिलियन-डॉलर' सवाल पूछना चाहिए कि कुछ प्रोड्यूसर्स का आप पर किस तरह का रहस्यमयी, 'काला जादू' चलता है? क्योंकि एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद बड़े नए प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी मिलना एक चमत्कार है।



Someone needs to interview Netflix executives and ask the real million-dollar question

What kind of mystical, dark magic do certain producers hold over you? Because delivering flop after flop & still getting greenlit for massive new projects isn't business, its miracle #Gandhari — RMV (@shree42o) September 3, 2026