अमिताभ बच्चन: जन्मदिन के बाद क्यों ट्रोल हो रहे बिग बी? वायरल हो रहा वीडियो; हाथ मिलाने से किया इंकार

1 of 5 आमिताभ बच्चन - फोटो : सोशल मीडिया







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11 अक्तूबर को अमिताभ बच्चन ने अपना 84वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर मुंबई के जुहू में मौजूद उनके घर 'जलसा' के बाहर फैंस की भीड़ जमा हुई, ताकि वे अभिनेता की एक झलक पा सकें। अपने जन्मदिन पर अमिताभ ने अपने फैंस को निराश नहीं किया। वह अपने घर से बाहर आए और अपने फैंस से मिले। इस मौके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

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2 of 5 अमिताभ बच्चन - फोटो : सोशल मीडिया

3 of 5 अमिताभ बच्चन - फोटो : सोशल मीडिया

यूजर्स की बंटी राय

अमिताभ बच्चन के इस रवैये पर यूजर्स की राय बंटी हुई है। कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन ने सही किया है। जबकि कुछ ने फैंस से हाथ ना मिलाने के लिए उनकी आलोचना की है। एक यूजर ने लिखा 'यह पागलपन है। उन्हें चोट लगी है। कोई इतना मतलबी कैसे हो सकता है कि वह सम्मानित अभिनेता से हाथ मिलाए।' एक दूसरे यूजर ने लिखा 'जबरदस्ती कौन हाथ मिलाता है।' एक तीसरे यूजर ने कहा 'जया बच्चन के साथ रहने का नतीजा।' चौथे यूजर ने लिखा 'ये दोनों मियां-बीवी एक ही तरह के हैं। बस तरीका अलग-अलग है।'









अमिताभ बच्चन के इस रवैये पर यूजर्स की राय बंटी हुई है। कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन ने सही किया है। जबकि कुछ ने फैंस से हाथ ना मिलाने के लिए उनकी आलोचना की है। एक यूजर ने लिखा 'यह पागलपन है। उन्हें चोट लगी है। कोई इतना मतलबी कैसे हो सकता है कि वह सम्मानित अभिनेता से हाथ मिलाए।' एक दूसरे यूजर ने लिखा 'जबरदस्ती कौन हाथ मिलाता है।' एक तीसरे यूजर ने कहा 'जया बच्चन के साथ रहने का नतीजा।' चौथे यूजर ने लिखा 'ये दोनों मियां-बीवी एक ही तरह के हैं। बस तरीका अलग-अलग है।'

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4 of 5 अमिताभ बच्चन - फोटो : सोनी लिव

कितने वर्षों से जारी मिलने की परंपरा?

आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन पिछले लगभग 40 वर्षों से रविवार को अपने घर के बाहर अपने फैंस से मिलने आते हैं। वह अपने जन्मदिन पर भी अपने फैंस से मिलने घर से बाहर निकलते हैं।





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