बिग बॉस 20: कौन हैं नकुल ढुल? सलमान के शो में वाइल्डकार्ड से हुई एंट्री; जानें क्यों हुई आलोचना

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विज्ञापन सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में एक नए प्रतिभागी नकुल ढुल की वाइल्डकार्ड एंट्री हुई है। शो में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नकुल ढुल की 11 अक्तूबर को एंट्री हुई। नकुल ढुल को 'मिट्ठू डॉन' के नाम से भी जाना जाता है। वह अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। आइए जानते हैं कौन हैं नकुल ढुल?

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कौन हैं नकुल ढुल?

नकुल ढुल हरियाणा के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर हैं। वह फरीदाबाद से ताल्लुक रखते हैं और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। उन्हें 'मिट्ठू डॉन' के नाम से जाना जाता है। वह ऑनलाइन काफी चर्चा में रहते हैं। उनके व्यंग्यात्मक ह्यूमर, मीम्स और कमेंट्री वाले वीडियो की वजह से उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं।



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क्या करते हैं नकुल ढुल?

वह यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम जैसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना कंटेंट पोस्ट करते हैं। यहां वह अक्सर रोजमर्रा के मुद्दों पर बेबाक राय रखते हैं और मजेदार नजरिया पेश करते हैं। हालांकि, हाल ही में वह अपने सामान्य ऑनलाइन कंटेंट से हटकर कुछ अलग वजहों से चर्चा में आए हैं।

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महिलाओं पर दिया बयान

एक और वीडियो फिर से सामने आया, जिसमें नकुल महिलाओं को 'निचला जेंडर' कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्लिप में, वह कथित तौर पर महिलाओं की तुलना पुरुषों से करते हैं और पुरुषों को 'ऊंचा जेंडर' बताते हैं। इन टिप्पणियों की वजह से ऑनलाइन और भी आलोचना हो रही है।

क्या है नकुल का विवादित बयान?

सोशल मीडिया पर महिलाओं के बारे में नकुल ढुल का एक बयान वायरल हुआ। महिलाओं की सुरक्षा पर उनकी टिप्पणियों की कई यूजर्स ने कड़ी आलोचना की है और सवाल उठाए हैं। एक वीडियो में, नकुल रात करीब 11 बजे एक महिला का पीछा करने के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि इस अनुभव से पुरुषों को यह समझने में मदद मिलेगी कि डर कैसा होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नकुल ने कहा 'रात 11 बजे किसी लड़की के पीछे दौड़कर देखो। वह डर के मारे कांप उठेगी। उसे छेड़ना मत, बस उससे आगे निकल जाना। तुम्हें पता चल जाएगा कि डर क्या होता है।'