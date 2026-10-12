फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   who is nakull Dhull who got entry in Bigg Boss 20 by wildcard why he is in news

बिग बॉस 20: कौन हैं नकुल ढुल? सलमान के शो में वाइल्डकार्ड से हुई एंट्री; जानें क्यों हुई आलोचना

Mon, 12 Oct 2026 08:43 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Mon, 12 Oct 2026 08:43 AM IST
सार

Nakul Dhull: नकुल ढुल की 'बिग बॉस 20' में वाइल्ड कार्ड के तहत एंट्री हुई है। इस खबर में जानिए नकुल ढुल कौन हैं और वह चर्चा में क्यों रहते हैं।
 

विज्ञापन
who is nakull Dhull who got entry in Bigg Boss 20 by wildcard why he is in news
नकुल ढुल - फोटो : इंस्टाग्राम@jiohotstarreality

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में एक नए प्रतिभागी नकुल ढुल की वाइल्डकार्ड एंट्री हुई है। शो में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नकुल ढुल की 11 अक्तूबर को एंट्री हुई। नकुल ढुल को 'मिट्ठू डॉन' के नाम से भी जाना जाता है। वह अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। आइए जानते हैं कौन हैं नकुल ढुल?
विज्ञापन
Trending Videos

कौन हैं नकुल ढुल?
नकुल ढुल हरियाणा के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर हैं। वह फरीदाबाद से ताल्लुक रखते हैं और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। उन्हें 'मिट्ठू डॉन' के नाम से जाना जाता है। वह ऑनलाइन काफी चर्चा में रहते हैं। उनके व्यंग्यात्मक ह्यूमर, मीम्स और कमेंट्री वाले वीडियो की वजह से उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

who is nakull Dhull who got entry in Bigg Boss 20 by wildcard why he is in news
नकुल ढुल - फोटो : इंस्टाग्राम
क्या करते हैं नकुल ढुल?
वह यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम जैसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना कंटेंट पोस्ट करते हैं। यहां वह अक्सर रोजमर्रा के मुद्दों पर बेबाक राय रखते हैं और मजेदार नजरिया पेश करते हैं। हालांकि, हाल ही में वह अपने सामान्य ऑनलाइन कंटेंट से हटकर कुछ अलग वजहों से चर्चा में आए हैं।
विज्ञापन

महिलाओं पर दिया बयान
एक और वीडियो फिर से सामने आया, जिसमें नकुल महिलाओं को 'निचला जेंडर' कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्लिप में, वह कथित तौर पर महिलाओं की तुलना पुरुषों से करते हैं और पुरुषों को 'ऊंचा जेंडर' बताते हैं। इन टिप्पणियों की वजह से ऑनलाइन और भी आलोचना हो रही है।

who is nakull Dhull who got entry in Bigg Boss 20 by wildcard why he is in news
नकुल ढुल - फोटो : सोशल मीडिया
क्या है नकुल का विवादित बयान?
सोशल मीडिया पर महिलाओं के बारे में नकुल ढुल का एक बयान वायरल हुआ। महिलाओं की सुरक्षा पर उनकी टिप्पणियों की कई यूजर्स ने कड़ी आलोचना की है और सवाल उठाए हैं। एक वीडियो में, नकुल रात करीब 11 बजे एक महिला का पीछा करने के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि इस अनुभव से पुरुषों को यह समझने में मदद मिलेगी कि डर कैसा होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नकुल ने कहा 'रात 11 बजे किसी लड़की के पीछे दौड़कर देखो। वह डर के मारे कांप उठेगी। उसे छेड़ना मत, बस उससे आगे निकल जाना। तुम्हें पता चल जाएगा कि डर क्या होता है।'

who is nakull Dhull who got entry in Bigg Boss 20 by wildcard why he is in news
बिग बॉस 20 - फोटो : यूट्यूब
यूजर्स ने की नकुल की आलोचना
नकुल की इन बातों की कुछ दर्शकों ने आलोचना की है। उनका कहना है कि रात में किसी महिला का पीछा करने से उसे असुरक्षित महसूस हो सकता है। ऐसी स्थितियों को मजाक नहीं समझना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed