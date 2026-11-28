सोनी राजदान: एक्ट्रेस ने बेटी शाहीन को किया बर्थडे विश, पोस्ट कर लिखा- तुम मुश्किलों का हल निकालती हो
Updated Sat, 28 Nov 2026 03:41 PM IST
- सोनी राजदान ने अपनी बेटी शाहीन भट्ट को बर्थ डे विश किया।
- उन्होंने इस मौके पर बेटी के लिए खास पोस्ट किया।
- इस पोस्ट में सोनी ने शाहीन के लिए अपनी भावनाएं साझा कीं।
विस्तार
अभिनेत्री सोनी राजदान की पहली बेटी शाहीन भट्ट का शनिवार को जन्मदिन है। इस खास मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर खास पोस्ट कर के अपनी बेटी को शुभकामनाएं दीं। पढ़िए क्या लिखा सोनी ने पोस्ट में...
क्या किया सोनी ने बेटी के लिए पोस्ट?
सोनी राजदान ने शाहीन भट्ट के लिए एक भावुक पोस्ट लिखा, ‘हां यह सच है। तुम हर दिन और भी खूबसूरत होती जा रही हो। लेकिन मैं तुमसे इसलिए प्यार नहीं करती। मैं तुमसे इसलिए प्यार करती हूं क्योंकि तुम प्यारी हो। दयालु हो। बुद्धिमान हो। जानवरों से प्यार करती हो। मेरी सभी मुश्किलों का हल निकालती हो। इस डरावनी दुनिया में एक चट्टान की तरह हो।’
एक्ट्रेस ने कहा दूर रहकर भी प्यार करती हूं
आगे अपनी पोस्ट में सोनी ने कहा “मैं तुमसे तब भी प्यार करती हूं जब तुम दूर होती हो। जब तुमसे संपर्क करना नामुमकिन होता है। जब मुझे पता होता है कि मैं सही हूं, तब भी तुम्हें मनाना नामुमकिन होता है। मैं हमेशा सही होतीं हूं, लेकिन यह एक अलग कहानी है। तुम्हारे साथ तस्वीर खिंचवाना तो बिलकुल ही नामुमकिन है।’