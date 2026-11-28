अभिनेत्री सोनी राजदान की पहली बेटी शाहीन भट्ट का शनिवार को जन्मदिन है। इस खास मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर खास पोस्ट कर के अपनी बेटी को शुभकामनाएं दीं। पढ़िए क्या लिखा सोनी ने पोस्ट में...

क्या किया सोनी ने बेटी के लिए पोस्ट?

सोनी राजदान ने शाहीन भट्ट के लिए एक भावुक पोस्ट लिखा, ‘हां यह सच है। तुम हर दिन और भी खूबसूरत होती जा रही हो। लेकिन मैं तुमसे इसलिए प्यार नहीं करती। मैं तुमसे इसलिए प्यार करती हूं क्योंकि तुम प्यारी हो। दयालु हो। बुद्धिमान हो। जानवरों से प्यार करती हो। मेरी सभी मुश्किलों का हल निकालती हो। इस डरावनी दुनिया में एक चट्टान की तरह हो।’