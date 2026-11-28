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अवॉर्ड सेरेमनी में एक्ट्रेस कृति सेनन ने शानदार आउटफिट पहना था, जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर होने लगी।अब इसके बाद एक्ट्रेस ने अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट की हैं, जिनमें कृति काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। इन फोटोज को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा- मिशन पूरा हुआ।कृति सेनन ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट में नजर आईं। उन्होंने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट और मैचिंग जैकेट पहनी थी। उनके आउटफिट में गोल्डन डिटेलिंग भी देखने को मिली।स्लाइड्स की शुरुआत में एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नजर आती है, जिसमें कृति काफी कूल लग रही हैं। आगे नजर आ रही कुछ तस्वीरों में वे मैकअप करवाती भी दिख रही हैं। इसके साथ आखिरी की तस्वीरों में कृति पिज्जा खाती और कूल पोज देती दिख रही हैं।कृति की इन खूबसूरत तस्वीरों पर फैंस भी जमकर प्यार बरसा रहे हैं।किसी ने दिल वाले इमोज शेयर कर प्यार लुटाया तो किसी ने 'बॉसी वाइब्स' और 'लेडी बॉस' कमेंट किया। वहीं कई यूजर्स ने उन्हें बहुत सुंदर बताया।