इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन इन दिनों भारत में हैं। इस देश को जानने और इस दौरान हुए मजाकिया अनुभव वह सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करते रहते हैं। हाल ही में वह फुलेरा पहुंचे जहां उन्हें गांव के देसी आउटफिट में देखा गया। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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क्या खास है वीडियो में?

पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन पर भी सीरीज ‘पंचायत 5’ का रंग चढ़ चुका है। वह भी इस सीरीज का हिस्सा होंगे। हाल ही में प्रोडक्शन द्वारा जारी वीडियो में वह गांव फुलेरा में नजर आए। इतन ही नहीं वह कुर्ता-पायजामा पहने, सिर पर गमछा बांधे, दातून करते हुए दिखाई दिये। इस दौरान उन्होंने चाय की चुस्की ली और चर्चित पानी की टंकी को भी देखा।