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आयुष्मान की फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म देखने के बाद उनकी मां ने बताया कि कई सीन और डायलॉग ने उन्हें भावुक कर दिया। खासतौर पर जब उनका बेटा पर्दे पर अपने डायलॉग बोल रहा था, तब उनकी आंखों में आंसू आ गए।उन्होंने फिल्म की तारीफ करते हुए इसे 'अमेजिंग' और 'मार्वलस' बताया। इसके बाद उन्होंने फिल्म को 100 में से 100 नंबर दिए। वीडियो में आयुष्मान की मां अपने बेटे की तारीफ करती भी नजर आईं। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, 'मैं सोच रही थी कि मैंने इसे जन्म दिया है।'उनकी यह बात सुनकर साफ पता चलता है कि उन्हें अपने बेटे पर कितना गर्व है। मां का यह प्यार भरा रिएक्शन सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है।