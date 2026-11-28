आयुष्मान खुराना: 'ये प्रेम मोल लिया' देखकर एक्टर की मां हुईं भावुक, फिल्म को दिए 100 में से 100; देखें वीडियो
- Ayushmann Khurrana: अभिनेता आयुष्मान खुराना की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' शुक्रवार को रिलीज हो गई है।
- अब इस फिल्म को देखने के बाद अभिनेता की मां भी काफी भावुक हो गईं।
- आयुष्मान ने अपनी मां का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनका खास रिएक्शन देखने को मिल रहा है।
विस्तार
फिल्म देखकर भावुक हुईं आयुष्मान की मां
आयुष्मान की फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म देखने के बाद उनकी मां ने बताया कि कई सीन और डायलॉग ने उन्हें भावुक कर दिया। खासतौर पर जब उनका बेटा पर्दे पर अपने डायलॉग बोल रहा था, तब उनकी आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने फिल्म की तारीफ करते हुए इसे 'अमेजिंग' और 'मार्वलस' बताया। इसके बाद उन्होंने फिल्म को 100 में से 100 नंबर दिए। वीडियो में आयुष्मान की मां अपने बेटे की तारीफ करती भी नजर आईं। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, 'मैं सोच रही थी कि मैंने इसे जन्म दिया है।'
उनकी यह बात सुनकर साफ पता चलता है कि उन्हें अपने बेटे पर कितना गर्व है। मां का यह प्यार भरा रिएक्शन सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है।
देखें वीडियो-
'ये प्रेम मोल लिया' का निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया है। फिल्म शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी के अलावा अनुपम खेर, स्वानंद किरकिरे, सीमा पाहवा, सुप्रिया पाठक, सौम्या टंडन, सुरभि तिवारी, कृष राव, अशनूर कौर और श्रुति सेठ जैसे कई चर्चित सितारे भी हैं।
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