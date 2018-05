Follow -> @sonamkapoorwedding for latest updates of Sonam’s wedding. sonamkapoor #anandahuja #sonamwedsanand #sonamkapoorwedding #sonamkishadi #wedding #Shaadi #weddingshenanigans #veerediwedding #sonamkimehndi #sonamdiwedding #mehendi #mehendiceremony #khushikapoor #janhvikapoor #shanayakapoor #anshulakapoor #jahaankapoor #sonamkapoorwedding #sonamkiwedding #sonamanandwedding #sonamkapoormehandi #EverydayPhenomenal #sonamkapoorsangeet #sonamkishaadi

A post shared by IndianWeddingJournal (@sonamkapoorwedding) on May 8, 2018 at 8:06am PDT