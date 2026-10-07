बॉक्स ऑफिस: 350 करोड़ से इतनी दूर अजय की फिल्म 'दृश्यम 3', लाखों में सिमटी 'द वन', जानें 'हनुमान अंश' का हाल

1 of 6 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला



भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' का जलवा बरकरार है। इस फिल्म की रिलीज का आज छठा दिन है। फिल्म की कमाई घटी है, मगर इसने आज भी नोट छापे हैं। जानिए 'द वन' और 'हनुमान अंश' की कितनी कमाई हुई है।

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2 of 6 दृश्यम 3 फिल्म रिव्यू - फोटो : अमर उजाला

'दृश्यम 3' का जलवा कायम

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर धुंआधार शुरुआत की थी। फिल्म ने वीकएंड का भी जमकर फायदा उठाया। वीकडेज में भी फिल्म अच्छी कमाई कर रही है। पहले दिन इस फिल्म ने 62 करोड़ रुपये से खाता खोला। दूसरे दिन इसने 53.50 करोड़ रुपये कमाए। तीसरे दिन इसकी कमाई 61 करोड़ रुपये रही। चौथे ने इसने 21 करोड़ रुपये बटोरे। पांचवें दिन फिल्म का कलेक्शन 19.50 करोड़ रुपये रहा। बुधवार को इसने खबर लिखे जाने तक 12.96 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसका टोटल कलेक्शन 229.96 करोड़ रुपये हो गया है।

3 of 6 दृश्यम 3 - फोटो : सोशल मीडिया

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4 of 6 'द वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' फिल्म रिव्यू - फोटो : अमर उजाला

'द वन' का क्या है हाल? सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अदाकारी वाली फिल्म 'द वन' 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

फिल्म को रिलीज हुए 13 दिन हो चुके हैं।

महज 13 ही दिनों में इस फिल्म की कमाई ठंडे बस्ते में जा चुकी है।

फिल्म अब लाखों में कमाई कर रही है।

मंगलवार को इसने 1.20 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

आज खबर लिखे जाने तक इसने 64 लाख रुपये कमाए हैं।

इसके साथ इसका टोटल कलेक्शन 64.89 करोड़ रुपये हो गया है।

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5 of 6 हनुमान अंश फिल्म - फोटो : वीडियो ग्रैब