बर्थडे पर मिली शाहरुख की झलक: रेनोवेशन के बीच मन्नत की बालकनी पर आए किंग, 61वें जन्मदिन पर उमड़ी फैंस की भीड़
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Mon, 02 Nov 2026 07:53 PM IST
सार
- बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान आज अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं।
- इस खास मौके पर उनके घर 'मन्नत' के बाहर फैंस की भारी भीड़ जमा हुई।
- शाहरुख ने भी अपने घर की बालकनी से बाहर आकर फैंस का अभिवादन किया।
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विस्तार
शाहरुख खान ने अपनी फिल्मों से सभी को अपना दीवाना बनाया है। आज वे अपना बर्थडे मना रहे हैं। इस खास मौके पर उन्होंने अपने घर की बालकनी से बाहर आकर फैंस का शुक्रिया अदा किया।
आईकॉनिक पोज देते नजर आए किंग
बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान आज अपना 61वां बर्थडे मना रहे हैं। इस खास मौके पर उनके घर 'मन्नत' के बाहर उन्हें विश करने के लिए फैंस की भारी भीड़ उमड़ी। शाहरुख ने भी अपने घर की बालकनी से बाहर आकर फैंस का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान फैंस अपने चहेते स्टार की एक झलक पाने के लिए काफी उत्साहित नजर आए।
इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शाहरुख फैंस का हाथ जोड़कर धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ उन्होंने अपना आइकॉनिक पोज भी किया। वहीं फैंस भी शाहरुख की झलक पाकर चीखते-चिल्लाते नजर आए।
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देखें वीडियो-
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आईकॉनिक पोज देते नजर आए किंग
बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान आज अपना 61वां बर्थडे मना रहे हैं। इस खास मौके पर उनके घर 'मन्नत' के बाहर उन्हें विश करने के लिए फैंस की भारी भीड़ उमड़ी। शाहरुख ने भी अपने घर की बालकनी से बाहर आकर फैंस का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान फैंस अपने चहेते स्टार की एक झलक पाने के लिए काफी उत्साहित नजर आए।
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इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शाहरुख फैंस का हाथ जोड़कर धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ उन्होंने अपना आइकॉनिक पोज भी किया। वहीं फैंस भी शाहरुख की झलक पाकर चीखते-चिल्लाते नजर आए।
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देखें वीडियो-
#WATCH | Mumbai: Superstar Shah Rukh Khan greets fans from 'Mannat', his residence, as his birthday celebrations continue. He is celebrating his 61st birthday today. (Source: SRK’s PR team) https://t.co/TDT62h5wO7— ANI (@ANI) November 2, 2026
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इस फिल्म में नजर आएंगे शाहरुख खान
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- शाहरुख खान आने वाले दिनों में फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे।
- फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं।
- दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना खान के साथ काम कर रहे हैं।
- यह सुहाना खान की बड़े पर्दे पर पहली फिल्म होगी।
- फिल्म में दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अभय वर्मा, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, जयदीप अहलावत, राघव जुयाल और रानी मुखर्जी जैसे सितारे भी नजर आएंगे।
- फिल्म 'किंग' 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
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