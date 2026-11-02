बर्थडे पर मिली शाहरुख की झलक: रेनोवेशन के बीच मन्नत की बालकनी पर आए किंग, 61वें जन्मदिन पर उमड़ी फैंस की भीड़

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#WATCH | Mumbai: Superstar Shah Rukh Khan greets fans from 'Mannat', his residence, as his birthday celebrations continue. He is celebrating his 61st birthday today. (Source: SRK’s PR team) https://t.co/TDT62h5wO7 — ANI (@ANI) November 2, 2026

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान आज अपना 61वां बर्थडे मना रहे हैं। इस खास मौके पर उनके घर 'मन्नत' के बाहर उन्हें विश करने के लिए फैंस की भारी भीड़ उमड़ी। शाहरुख ने भी अपने घर की बालकनी से बाहर आकर फैंस का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान फैंस अपने चहेते स्टार की एक झलक पाने के लिए काफी उत्साहित नजर आए।इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शाहरुख फैंस का हाथ जोड़कर धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ उन्होंने अपना आइकॉनिक पोज भी किया। वहीं फैंस भी शाहरुख की झलक पाकर चीखते-चिल्लाते नजर आए।