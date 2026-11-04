पाइरेट्स ऑफ द कैरेबियन 6: पक्की हो गई जॉनी डेप की एंट्री? जैक स्पैरो के रूप में वापसी पर एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

निर्माता ने क्या कहा था?

ब्रुकहाइमर ने कहा था, 'अगर उन्हें (जॉनी) यह पार्ट लिखने का तरीका पसंद आया, तो मुझे लगता है कि वह इसे करेंगे। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि पेज पर क्या है, जैसा कि हम सब जानते । हम अभी भी एक स्क्रीनप्ले पर काम कर रहे हैं। हम इसे बनाना चाहते हैं। हमें बस सही स्क्रीनप्ले मिलना है। अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम करीब हैं'।

वहीं, D23 पर डेडलाइन से बात करते हुए फिल्म प्रोड्यूसर ने बताया, 'हम जॉनी से बात कर रहे हैं, हम एक स्क्रीनप्ले पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम इसे पूरा कर लेंगे'।



कब रिलीज हुई थी 'पाइरेट्स ऑफ द कैरेबियन'?

फिल्म 'पाइरेट्स ऑफ द कैरिबियन: द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल' साल 2003 में रिलीज हुई थी। फिल्म में जॉनी डेप ने कैप्टन जैक स्पैरो की भूमिका निभाई थी। वहीं फिल्म का निर्देशन वर्बिंस्की ने किया था। फिल्म ने दुनियाभर में 6,252.92 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। इसके बाद से लेकर अब तक इस सीरीज के कुछ पांच भाग रिलीज हो चुके हैं।