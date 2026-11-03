तब्बू का जन्मदिन: रोमांस से लेकर बोल्ड किरदार, फिर कॉमेडी-एक्शन तक; समय के साथ कैसे बदला अभिनेत्री का करियर?

90 के दशक में बनीं दिलों की धड़कन

1990 के दशक में तब्बू के करियर की बात करें तो वह रोमांटिक फिल्मों का दौर था। पर्दे पर रोमांस करती और हीरो के साथ डांस करती हीरोइन के रूप में तब्बू ने खूब धमाका किया।

90 के दशक में तब्बू को शुरुआत में पारंपरिक कमर्शियल रोल मिले। इनमें उन्हें गानों में डांस करना और हीरो के साथ रोमांस करना होता था।

उस दौर की फिल्मों में तब्बू ने 'जीत', 'साजन चले ससुराल', 'बॉर्डर' और 'हकीकत जैसी फिल्मों से अच्छी पहचान बनाई।

साल 1996 तब्बू के करियर में बड़ा बदलाव लेकर आया। फिल्म 'माचिस' आई। 90 के दशक की फिल्मों में तब्बू के करियर की हाइलाइट्स में 'माचिस' शामिल है। गुलजार निर्देशित 'माचिस' में के लिए तब्बू ने पहला नेशनल अवॉर्ड जीता। इस फिल्म के जरिए तब्बू ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ हीरो के साथ ठुमके लगाने वाली अभिनेत्री नहीं हैं।

इसके बाद 'विरासत' (1997) और 'हु तू तू' (1999) में उनकी अदाकारी दिखी।

1999 में आई 'हम साथ साथ हैं' को कैसे भूला जा सकता है? इस पारिवारिक फिल्म में भी तब्बू की भूमिका खूब पसंद की गई।