केबीसी: अमिताभ को इस खास निकनेम से बुलाती थीं जया, हरिवंश राय बच्चन को नहीं था पसंद; बिग बी ने सुनाया किस्सा

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उन्होंने बताया कि जया बच्चन कई वर्षों तक उन्हें प्यार से 'लंबू जी' कहकर बुलाया करती थीं। हालांकि, जब अमिताभ के पिता और मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने जया को ऐसा करने से मना कर दिया था। विज्ञापन अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी को कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन दोनों से जुड़े दिलचस्प किस्से आज भी लोगों का ध्यान खींचते हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने अपनी शादी के शुरुआती दिनों का एक ऐसा ही मजेदार किस्सा साझा किया।

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हरिवंश राय बच्चन ने जताई थी आपत्ति

दरअसल, अमिताभ बच्चन ने यह किस्सा 'कौन बनेगा करोड़पति' के मंच पर रणबीर कपूर के साथ बातचीत के दौरान सुनाया। जया के पुराने निकनेम का जिक्र करते हुए अभिनेता ने बताया कि उनके पिता ने एक दिन इस तरह बुलाने पर आपत्ति जताई थी।



अमिताभ ने कहा, 'कई साल तक वो हमको लंबू जी बोला करती थीं। फिर उसके बाद उनको मना किया गया। बाबूजी ने कहा कि देखो, ऐसे मत बोलो या तो नाम बोलो या कुछ और बोलो। इसके बाद उन्होंने नाम बोलना शुरू कर दिया।'

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क्या बोले रणबीर कपूर?

बातचीत के दौरान रणबीर कपूर ने भी अपने परिवार और बच्चन परिवार की हाइट को लेकर एक दिलचस्प बात साझा की। उन्होंने बताया कि वह अक्सर कल्पना करते थे कि अगर उनकी, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट और जया बच्चन की एक साथ तस्वीर खिंचे तो वह कैसी दिखाई देगी।



रणबीर ने कहा, 'और मेरे जेहन में वो तस्वीर हमेशा आती कि मैं अमित जी जैसा थोड़ा लंबा हूं और आलिया, जया आंटी जैसी थोड़ी छोटी हैं, तो हाइट में अंतर भी अच्छे लगेंगे उन फोटो में।' रणबीर की यह बात सुनकर अमिताभ बच्चन ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'ओहो, सर बहुत ज्यादा अंतर है।'

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