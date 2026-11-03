शीबा अजहर सम्राट: एक्ट्रेस बनने की चाहत पर मिली तेजाब डालने की धमकी? अभिनेत्री ने सुनाई बचपन की दर्दनाक कहानी

गांव की लड़कियों के लिए बदलना चाहती हूं सोच

मैं चाहती हूं कि मेरे गांव और मोहल्ले की लड़कियां भी अपनी जिंदगी में कुछ कर सकें। जिस समाज से मैं आती हूं, वहां लड़कियों को बताया ही नहीं जाता कि उनका अपना करियर और पहचान भी हो सकती है। आज भी कई लड़कियां ऐसी शादियों में फंसी हुई हैं, जहां उन्हें लगातार बच्चे पैदा करने का दबाव झेलना पड़ता है। कुछ के चार बच्चे हैं, कुछ के छह। कई महिलाएं घरेलू हिंसा का सामना करती हैं। हो सकता है कि उनमें भी प्रतिभा हो, लेकिन उन्हें कभी मौका ही नहीं मिलता।

मेरे बचपन में एक ऐसी घटना हुई थी। मेरे परिवार में लड़कियों के करियर बनाने को लेकर विरोध था। रिश्तेदारों को डर था कि मेरे टीवी और फिल्मों में काम करने से खानदान की बदनामी होगी और परिवार की दूसरी लड़कियों की शादी पर असर पड़ेगा। जिसके बाद मेरे खानदान के लोगों ने कहा था कि मेरे चेहरे पर तेजाब डालकर उसे जला देना चाहिए। उस माहौल से निकलकर आज मैं अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही हूं।

मैं चाहती हूं कि मेरे गांव और मोहल्ले की लड़कियां मुझे देखकर सोचें कि अगर मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर सकती हूं, तो वे भी कर सकती हैं। उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए।