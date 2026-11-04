रमेश तौरानी दिवाली पार्टी: सितारों ने लगाए चार चांद, सलमान के स्वैग से जमा रंग, पत्नी के साथ पहुंचे बॉबी देओल

दिवाली के त्योहार की तैयारियां और जश्न शुरू हो गया है। फिल्म जगत में भी रौनक देखी जा रही है। कई सेलेब्स पार्टी दे रहे हैं तो कुछ अपनी उपस्थिति से आयोजनों को रोशन कर रहे हैं। फिल्म निर्माता रमेश तौरानी ने बीती रात दिवाली पार्टी दी। सलमान खान ने स्वैग के साथ एंट्री ली और पार्टी में चार चांद लगा दिए। उनके अलावा और कौन-कौन शामिल हुआ? जानिए

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