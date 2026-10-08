नाना पर क्या बोले शाहरुख?: ‘हीरो बनने के चक्कर में एक्टर मत खोना...’ अभिनेता की बात याद कर भावुक हुए किंग खान

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शाहरुख ने किया भावुक पोस्ट

शाहरुख खान ने पोस्ट शेयर कर बताया कि करियर के शुरुआती दौर में नाना पाटेकर ने उन्हें एक ऐसी सलाह दी थी, जिसे वह कभी नहीं भूल पाए। नाना ने उनसे कहा था, 'हीरो बनने के चक्कर में एक्टर मत खोना।' शाहरुख के मुताबिक, नाना की यह बात उनके लिए बेहद खास थी। विज्ञापन



शाहरुख ने बताया कि जब वह पहली बार नाना से मिले थे तो काफी नर्वस और प्रभावित थे। घबराहट में वह अपने बालों से खेलने लगे थे। यह देखकर नाना ने उनका हाथ हटा दिया और कहा, 'हीरो की तरह बाल मत बना... तू एक्टर है।' विज्ञापन विज्ञापन

शाहरुख खान ने पोस्ट शेयर कर बताया कि करियर के शुरुआती दौर में नाना पाटेकर ने उन्हें एक ऐसी सलाह दी थी, जिसे वह कभी नहीं भूल पाए। नाना ने उनसे कहा था, 'हीरो बनने के चक्कर में एक्टर मत खोना।' शाहरुख के मुताबिक, नाना की यह बात उनके लिए बेहद खास थी।शाहरुख ने बताया कि जब वह पहली बार नाना से मिले थे तो काफी नर्वस और प्रभावित थे। घबराहट में वह अपने बालों से खेलने लगे थे। यह देखकर नाना ने उनका हाथ हटा दिया और कहा, 'हीरो की तरह बाल मत बना... तू एक्टर है।' बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर का 8 अक्तूबर को गोवा में निधन हो गया। यह खबर सुनने के बाद बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और अभिनेता को श्रद्धांजलि दी।

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नाना को किया याद

शाहरुख ने बताया कि नाना ऐसे इंसान थे जो सामने वाले की तारीफ करके उसे खुश करने के बजाय वही बात कहते थे, जो उसे सुननी जरूरी होती थी। उन्होंने लिखा कि नाना सीधे-सपाट, थोड़े सख्त और बेहद ईमानदार इंसान थे। साथ ही उनकी मुस्कान बहुत खूबसूरत थी।



शाहरुख ने नाना के प्यार जताने के अंदाज को भी याद किया। उन्होंने बताया कि नाना पहले सामने वाले पर गुस्सा करते थे और डांटते थे, लेकिन कुछ देर बाद पता चलता था कि उसी गुस्से के बीच वह प्यार भी जता रहे हैं।

सिर्फ को-स्टार नहीं थे नाना

अभिनेता ने कहा कि नाना उनके लिए सिर्फ एक को-स्टार नहीं थे। वह उनके लिए मेंटॉर, टीचर, क्रिटिक और दोस्त भी थे। शाहरुख ने यह भी याद किया कि नाना कैरम के बेहद शानदार खिलाड़ी थे और उनके साथ खेलने वाला शायद ही कोई उन्हें हरा पाता था।



शाहरुख ने अपने पोस्ट में लिखा कि नाना की शिद्दत, उनकी हंसी, उनका पागलपन और उनका प्यार हमेशा लोगों के बीच जिंदा रहेगा। उन्होंने कहा कि काश उनके पास नाना के साथ कुछ और बातचीत करने, एक और बहस करने, चाय पीने और कैरम खेलने का वक्त होता।