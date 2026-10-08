नाना पाटेकर: ‘मैं कल आऊंगा...’, अभिनेता से आखिरी बातचीत याद कर भावुक हुए प्रोड्यूसर; इस फिल्म पर कर रहे थे काम
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Thu, 08 Oct 2026 04:33 PM IST
सार
Nana Patekar: गुरुवार सुबह दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। इसी बीच उनकी आने वाली फिल्म ‘द कन्फेशन’ के को-प्रोड्यूसर सुभाष काले ने नाना के साथ हुई अपनी आखिरी बातचीत के बारे में खुलासा किया है।
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विस्तार
दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया है। अभिनेता के साथ काम कर चुके लोग इस दुखद खबर पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं।
इस फिल्म की कर रहे थे डबिंग
सुभाष काले ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बताया कि नाना पाटेकर फिल्म ‘द कन्फेशन’ की डबिंग पूरी करने वाले थे। फिल्म में नाना का सिर्फ एक लाइन का डबिंग काम बाकी था।
सुभाष ने बताया कि नाना से उनकी बात सिर्फ दो दिन पहले हुई थी। उस दौरान नाना ने उनसे कहा था कि वह मुंबई आ रहे हैं और अगले दिन फिल्म की बची हुई एक लाइन की डबिंग पूरी कर लेंगे। नाना ने उनसे कहा था, 'मैं कल आऊंगा और वो एक लाइन कर लेंगे।'
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इस फिल्म की कर रहे थे डबिंग
सुभाष काले ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बताया कि नाना पाटेकर फिल्म ‘द कन्फेशन’ की डबिंग पूरी करने वाले थे। फिल्म में नाना का सिर्फ एक लाइन का डबिंग काम बाकी था।
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सुभाष ने बताया कि नाना से उनकी बात सिर्फ दो दिन पहले हुई थी। उस दौरान नाना ने उनसे कहा था कि वह मुंबई आ रहे हैं और अगले दिन फिल्म की बची हुई एक लाइन की डबिंग पूरी कर लेंगे। नाना ने उनसे कहा था, 'मैं कल आऊंगा और वो एक लाइन कर लेंगे।'
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नाना के निधन की खबर से टूटे सुभाष
नाना के निधन की खबर मिलने के बाद सुभाष काले पूरी तरह टूट गए। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 7:30 बजे उन्हें इस खबर के बारे में पता चला। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। खबर की पुष्टि करने के लिए उन्होंने तुरंत मल्हार को फोन किया और तब उन्हें नाना के निधन की सच्चाई पता चली।
सुभाष ने कहा कि यह फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने नाना को याद करते हुए कहा कि जब भी अभिनेता मुंबई आते थे, तो सबसे पहले उन्हें फोन करते थे और कहते थे कि वह स्टूडियो आ रहे हैं। दोनों स्टूडियो में साथ बैठते थे, बातें करते थे, मजाक करते थे और गाने भी गाते थे।
सुभाष ने कहा, 'वह बहुत ही शानदार इंसान थे। अब मैं क्या कहूं, इस वक्त मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं।' नाना के साथ अपनी आखिरी बातचीत को याद करते हुए सुभाष काफी भावुक हो गए।
नाना के निधन की खबर मिलने के बाद सुभाष काले पूरी तरह टूट गए। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 7:30 बजे उन्हें इस खबर के बारे में पता चला। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। खबर की पुष्टि करने के लिए उन्होंने तुरंत मल्हार को फोन किया और तब उन्हें नाना के निधन की सच्चाई पता चली।
सुभाष ने कहा कि यह फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने नाना को याद करते हुए कहा कि जब भी अभिनेता मुंबई आते थे, तो सबसे पहले उन्हें फोन करते थे और कहते थे कि वह स्टूडियो आ रहे हैं। दोनों स्टूडियो में साथ बैठते थे, बातें करते थे, मजाक करते थे और गाने भी गाते थे।
सुभाष ने कहा, 'वह बहुत ही शानदार इंसान थे। अब मैं क्या कहूं, इस वक्त मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं।' नाना के साथ अपनी आखिरी बातचीत को याद करते हुए सुभाष काफी भावुक हो गए।
हाल ही में इन फिल्मों में नजर आए थे नाना
हाल के वर्षों में भी नाना फिल्मों में लगातार सक्रिय रहे। वह ‘हाउसफुल 5’ में नजर आए थे। इसके अलावा वह विशाल भारद्वाज की फिल्म ‘ओ'रोमियो’ का भी हिस्सा थे, जिसमें शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिका में हैं।
कैसे हुआ नाना का निधन?
जानकारी के अनुसार, नाना पाटेकर को गुरुवार सुबह उनके गोवा वाले घर पर गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक लगातार CPR देकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।
ये भी पढ़ें- नाना पाटेकर: ‘गीली लकड़ी मत लगाना’, अभिनेता पहले ही कर चुके थे अंतिम विदाई की तैयारी; कही थी ये बात
हाल के वर्षों में भी नाना फिल्मों में लगातार सक्रिय रहे। वह ‘हाउसफुल 5’ में नजर आए थे। इसके अलावा वह विशाल भारद्वाज की फिल्म ‘ओ'रोमियो’ का भी हिस्सा थे, जिसमें शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिका में हैं।
कैसे हुआ नाना का निधन?
जानकारी के अनुसार, नाना पाटेकर को गुरुवार सुबह उनके गोवा वाले घर पर गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक लगातार CPR देकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।
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