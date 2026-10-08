नाना पाटेकर: ‘मैं कल आऊंगा...’, अभिनेता से आखिरी बातचीत याद कर भावुक हुए प्रोड्यूसर; इस फिल्म पर कर रहे थे काम

सुभाष काले ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बताया कि नाना पाटेकर फिल्म ‘द कन्फेशन’ की डबिंग पूरी करने वाले थे। फिल्म में नाना का सिर्फ एक लाइन का डबिंग काम बाकी था।सुभाष ने बताया कि नाना से उनकी बात सिर्फ दो दिन पहले हुई थी। उस दौरान नाना ने उनसे कहा था कि वह मुंबई आ रहे हैं और अगले दिन फिल्म की बची हुई एक लाइन की डबिंग पूरी कर लेंगे। नाना ने उनसे कहा था, 'मैं कल आऊंगा और वो एक लाइन कर लेंगे।'

नाना के निधन की खबर से टूटे सुभाष

नाना के निधन की खबर मिलने के बाद सुभाष काले पूरी तरह टूट गए। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 7:30 बजे उन्हें इस खबर के बारे में पता चला। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। खबर की पुष्टि करने के लिए उन्होंने तुरंत मल्हार को फोन किया और तब उन्हें नाना के निधन की सच्चाई पता चली।



सुभाष ने कहा कि यह फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने नाना को याद करते हुए कहा कि जब भी अभिनेता मुंबई आते थे, तो सबसे पहले उन्हें फोन करते थे और कहते थे कि वह स्टूडियो आ रहे हैं। दोनों स्टूडियो में साथ बैठते थे, बातें करते थे, मजाक करते थे और गाने भी गाते थे।



सुभाष ने कहा, 'वह बहुत ही शानदार इंसान थे। अब मैं क्या कहूं, इस वक्त मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं।' नाना के साथ अपनी आखिरी बातचीत को याद करते हुए सुभाष काफी भावुक हो गए।