सलमान खान: क्या 60 की उम्र में पिता बनेंगे सुपरस्टार? अभिनेता ने दिया ये जवाब; करण के शो में बयां किया खालीपन

1 of 5 सलमान खान - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



खबर है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान, करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण 9' में नजर आने वाले हैं। बताया जाता है कि वह इसमें पिता बनने की अपनी इच्छा के बारे में बात करने की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड स्टार ने माना है कि उन्हें अपने बच्चे न होने की कमी खलती है।

Trending Videos

2 of 5 सलमान खान - फोटो : सोशल मीडिया

पिता बनने की बात पर क्या बोले सलमान?

वैरायटी इंडिया के मुताबिक करण जौहर सलमान खान से पूछते हैं कि क्या उन्हें अपने बच्चे की कमी महसूस होती है। बताया जा रहा है कि अभिनेता ने इस सवाल का जवाब 'हां' में दिया है। उन्होंने कहा कि वह जरूर पिता बनने का अनुभव लेना चाहेंगे। हालांकि, उनकी बातचीत की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

3 of 5 सलमान खान - फोटो : सोशल मीडिया

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 सलमान खान और करण जौहर - फोटो : Instagram @karanjohar

शो के प्रोमो में क्या है?

हाल ही में जारी हुए 'कॉफी विद करण 9' के प्रमोशनल वीडियो में सलमान खान और करण जौहर के बीच अच्छी बॉन्डिंग की झलक मिली है। बातचीत में सलमान मजाक में कहते हैं, 'कॉफी विद करण के बाद अब कॉफी विद सलमान होगा।' फिर करण, एक्टर से पूछते हैं, 'क्या आप अभी भी वर्जिन हैं?' सलमान जवाब देते हैं, 'कंट्रोल यार भाई, कंट्रोल।'

विज्ञापन

5 of 5 सलमान खान और यूलिया वंतूर - फोटो : सोशल मीडिया