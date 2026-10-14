सलमान खान: क्या 60 की उम्र में पिता बनेंगे सुपरस्टार? अभिनेता ने दिया ये जवाब; करण के शो में बयां किया खालीपन

खबर है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान, करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण 9' में नजर आने वाले हैं। बताया जाता है कि वह इसमें पिता बनने की अपनी इच्छा के बारे में बात करने की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड स्टार ने माना है कि उन्हें अपने बच्चे न होने की कमी खलती है।
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सलमान खान
- फोटो : सोशल मीडिया
पिता बनने की बात पर क्या बोले सलमान?
वैरायटी इंडिया के मुताबिक करण जौहर सलमान खान से पूछते हैं कि क्या उन्हें अपने बच्चे की कमी महसूस होती है। बताया जा रहा है कि अभिनेता ने इस सवाल का जवाब 'हां' में दिया है। उन्होंने कहा कि वह जरूर पिता बनने का अनुभव लेना चाहेंगे। हालांकि, उनकी बातचीत की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
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सलमान खान
- फोटो : सोशल मीडिया
सलमान की शादी पर होती रही है बात
60 साल की उम्र में भी सलमान खान अपनी पर्सनल लाइफ, खासकर शादी न करने के फैसले को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उनसे अक्सर शादी और पिता बनने के बारे में सवाल पूछे जाते रहे हैं। आने वाले शो में उनकी कही बातों से फिर से यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वह अब भी बच्चा पालने की उम्मीद रखते हैं।
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सलमान खान और करण जौहर
- फोटो : Instagram @karanjohar
शो के प्रोमो में क्या है?
हाल ही में जारी हुए 'कॉफी विद करण 9' के प्रमोशनल वीडियो में सलमान खान और करण जौहर के बीच अच्छी बॉन्डिंग की झलक मिली है। बातचीत में सलमान मजाक में कहते हैं, 'कॉफी विद करण के बाद अब कॉफी विद सलमान होगा।' फिर करण, एक्टर से पूछते हैं, 'क्या आप अभी भी वर्जिन हैं?' सलमान जवाब देते हैं, 'कंट्रोल यार भाई, कंट्रोल।'
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सलमान खान और यूलिया वंतूर
- फोटो : सोशल मीडिया
यूलिया के साथ जुड़ा अभिनेता का नाम
सलमान खान के रिश्ते हमेशा से लोगों की दिलचस्पी का विषय रहे हैं। अभिनेता का नाम लंबे समय से रोमानियाई सिंगर और अभिनेत्री यूलिया वंतूर के साथ जोड़ा जाता रहा है। 2015 में उनके रिश्ते को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं। दोनों को मुंबई में एक साथ देखा गया था, जिससे लोगों की उनकी निजी जिंदगी में दिलचस्पी और बढ़ गई। उनका नाम कटरीना कैफ से भी जुड़ा। हालांकि बताया जाता है कि अभिनेता अभी सिंगल हैं।