केबीसी 18: दो भाषाओं में अमिताभ ने डायलॉग बोलकर सबको चौंकाया! बिग बी ने पूरी की मीका और फाल्गुनी की ये मांग

अमिताभ बच्चन का शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' इन दिनों खूब चर्चा में है। जल्द ही इस शो में सिंगर मीका सिंह और फाल्गुनी पाठक नजर आने वाले हैं। इससे पहले मेकर्स ने सोशल मीडिया पर इस एपिसोड के प्रोमो वीडियो शेयर किए हैं। वीडियो में अमिताभ बच्चन शानदार डायलॉग बोलते हुए नजर आ रहे हैं।

अमिताभ ने मीका सिंह की इच्छा पूरी की

इंस्टाग्राम पर जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि अमिताभ बच्चन के साथ सिंगर फाल्गुनी पाठक और मीका सिंह हैं। मीका सिंह अमिताभ से कहते हैं, 'सारी दुनिया आपसे एक डायलॉग सुनना चाहती है, वह है 'अग्निपथ' का। मगर इसे पंजाबी में बोलना पड़ेगा।' इसके बाद अमिताभ बच्चन ने पंजाबी में फिल्म का डायलॉग बोला जो इस तरह है 'मेरा नाम दीनानाथ चौहान है।'