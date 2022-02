‘रॉकेट्री: द नंबी इफेक्ट’की रिलीज डेट आई सामने: 1 जुलाई को रिलीज होगी आर माधवन की फिल्म

अभिनेता आर माधवन ने इस हफ्ते की शुरुआत में ही अपने निर्देशन में बन रही फिल्म 'रॉकेट्री: द नंबी इफेक्ट' की रिलीज डेट का एलान कर दिया है। उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर के जरिए दी है। यह फिल्म इसी साल 1 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व वैज्ञानिक और एयरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणन के जीवन पर आधारित है, जिन पर जासूसी का आरोप लगाया गया था।

YRF and Phars Film to distribute #Rocketry in International markets. https://t.co/4l259Qousv