नई नवेली: 'भाभी डायन है?' यामी गौतम की आने वाली फिल्म का ट्रेलर रिलीज; कॉमेडी-रहस्य और एक्शन से भरी दिखी कहानी
Nayyi Navelli Trailer: यामी गौतम की आने वाली फिल्म 'नई नवेली' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। जानिए कैसा है ट्रेलर और कब रिलीज होगी फिल्म।
विस्तार
क्या है ट्रेलर में खास?
फिल्म में यामी गौतम धर एक बिल्कुल अलग और अनदेखे अंदाज में नजर आने वाली हैं। फिल्म की कहानी एक नई बहू, अतरंगी परिवार और एक ऐसे रहस्य के इर्द-गिर्द घूमती है, जो धीरे-धीरे एक बड़े और मजेदार रोमांच में बदल जाता है।
क्या डायन है भाभी?
‘नई नवेली’ में यामी गौतम मोहिनी का किरदार निभा रही हैं। फिल्म की कहानी मेरठ की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ट्रेलर की शुरुआत एक आम भारतीय परिवार और उसकी नई बहू से होती है। शादी की रस्में, परिवार के सदस्यों की नोक-झोंक और अलग-अलग तरह के किरदार कहानी को मजेदार बनाते हैं। लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, परिवार के बीच छिपे कई राज सामने आने लगते हैं।
फिल्म में ‘भाभी डायन है’ वाला रहस्य भी कहानी का अहम हिस्सा है। हालांकि, ट्रेलर को देखकर साफ है कि मामला सिर्फ एक डायन तक सीमित नहीं है। कहानी धीरे-धीरे एक ऐसी दुनिया में पहुंचती है, जहां कॉमेडी, रहस्य, फैंटेसी और एक्शन का जबरदस्त मेल देखने को मिलेगा।
देखें ट्रेलर-
- फिल्म का निर्देशन बालाजी मोहन ने किया है। इसकी कहानी हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है।
- आनंद एल. राय और हिमांशु शर्मा फिल्म के निर्माता हैं।
- फिल्म का संगीत जी.वी. प्रकाश कुमार ने दिया है।
- ‘नई नवेली’ 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
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