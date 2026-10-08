अभिनय ही नहीं सेवा भी: कारगिल युद्ध में सेवा दी, किसानों की मदद को हमेशा तैयार; इसलिए भी याद किए जाएंगे नाना

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विज्ञापन बॉलीवुड फिल्मों 'सलाम बॉम्बे', 'खामोशी' और 'वेलकम' जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए मशहूर नाना पाटेकर का गुरुवार तड़के निधन हो गया। उनका निधन गोवा स्थित उनके आवास पर हुआ। वह 76 वर्ष के थे। बताया जाता है कि पाटेकर को दिल का दौरा पड़ा था। इस बीच हम आपको नाना पाटेकर के कुछ सामाजिक कामों के बारे में बता रहे हैं।

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कारगिल युद्ध में शामिल होने चाहते थे नाना

यह साल 1999 था। नाना पाटेकर अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी थे। जब उन्हें पता चला कि 1999 में कारगिल का युद्ध शुरू हो गया है। इसके बाद नाना पाटेकर तुरंत अपना सारा काम छोड़कर कारगिल युद्ध में शामिल होने के लिए तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को फोन करते हैं। नाना पाटेकर ने रक्षा मंत्री से कहा, मैं कारगिल युद्ध में शामिल होना चाहता हूं।

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नाना को मिमी इजाजत

इसके बाद नाना पाटेकर को कारगिल युद्ध में शामिल होने की इजाजत मिल जाती है, परमिशन के बाद 60 दिनों तक टेरिटोरियल आर्मी में रहकर नाना पाटेकर कारगिल युद्ध में अपनी सेवाएं करते हैं। नाना पाटेकर उस दौरान कारगिल युद्ध में शोपियां, बारामुला, कुपवाड़ा और द्रास जैसे सेक्टर में भी कई दिनों तक रहे थे।

घट गया था नाना का वजन

नाना पाटेकर का कारगिल युद्ध के दौरान 75 किलो के करीब वजन था,लेकिन 60 दिनों तक आर्मी की सेवा करने के बाद उनका वजन 20 किलो तक घट गया था।

नाना ने की किसानों की मदद

नाना पाटेकर की शानदार एक्टिंग के पीछे एक ऐसा नागरिक भी था जो सामाजिक रूप से जागरूक था। वह महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध थे। एमजीएम यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी ने बताया कि इस अनुभवी अभिनेता ने आत्महत्या करने वाले लगभग 500 किसानों की पत्नियों को ‘आरोग्य कार्ड’ देने का विचार रखा था, ताकि वे छत्रपति शंभाजी नगर के महात्मा गांधी अस्पताल में मुफ्त इलाज करा सकें।