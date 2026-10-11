नाना पाटेकर: सामने आई अभिनेता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस वजह से हुआ था निधन; डॉक्टरों ने की पुष्टि

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विज्ञापन बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार नाना पाटेकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। अभिनेता का 8 अक्तूबर को निधन हो गया था। रिपोर्ट से इस बात से परदा उठ गया है कि अभिनेता का निधन किस वजह से हुआ है। बाम्बोलिम के गोवा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की एक टीम ने 8 अक्तूबर को अस्पताल प्रशासन को यह रिपोर्ट सौंपी।

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8 अक्तूबर को पुलिस ने दर्ज किया था केस

बता दें कि 8 अक्तूबर को सुबह करीब 5:30 बजे पणजी पुलिस को सूचना मिली कि नाना पाटेकर को डोना पाउला के मणिपाल अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया है। इसके बाद, पणजी पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।



इसके बाद, नाना के शव को बांबोलिम स्थित गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। गवाहों और उनके भतीजे प्रसाद पाटेकर की मौजूदगी में शव की जांच की गई। अपने पिता के पार्थिव शरीर को देखने के बाद, उनके बेटे मल्हार ने पिता का पोस्टमार्टम कराने की अनुमति दे दी।

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दोस्त को बताई थी दिक्कत

तीन सीनियर डॉक्टरों की एक मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम किया और मौत का कारण स्पष्ट करते हुए अपनी रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज अधिकारियों को सौंपी। पुलिस जांच में सामने आई जानकारी के अनुसार, नाना ने सुबह करीब 2:30 बजे परिवार के एक दोस्त, अमे नाइक को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि, उस मैसेज का कोई जवाब नहीं मिला।



इसके बाद केयरटेकर ने नाइक को फोन करके नाना की सेहत के बारे में बताया। कहा जाता है कि नाइक ने सुबह करीब 3:30 बजे मैसेज देखा और तुरंत डोना पाउला में नाना के घर पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि नाना पूरी तरह तैयार होकर सोफे पर बैठे थे। एम्बुलेंस बुलाई गई और फिर नाइक और केयरटेकर नाना को अस्पताल ले गए।