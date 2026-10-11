मुकेश खन्ना: अभिनेता ने दिपके और ध्रुव राठी पर क्यों साधा निशाना? सरकार की इस बात के लिए तारीफ की
Mukesh Khanna: मुकेश खन्ना ने बीते कल दिल्ली में हुए मामले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने सीजेपी के संस्थापक दिपके और ध्रुव राठी पर निशाना साधा है।
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मुकेश खश्ना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कल दिल्ली में जो कुछ हुआ उससे मैं बहुत खुश हूं। मैं जो चाहता था कि कॉकरोच के साथ जो हो, वैसा ही हुआ है। ये लोग एक दिन पहले सरकार के इंतजाम का मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे कि पीएम मोदी डर गया है। दूसरे दिन अभिजीत और उनके साथियों के हिरासत में लिया गया।
अभिनेता ने ध्रुव राठी को निशाने पर लेते हुए कहा 'ध्रुव राठी बहुत बोलता है। उसने कहा था कि मैं आ रहा हूं। वह बंगलूरू में सेल्फी ले रहा था। वह कह रहा था कि मोदी जी ने इतना इंतजाम करके रखा है। वह लोगों से अपील कर रहा था कि बड़ी संख्या में आइए। हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया।'
अभिनेता ने सरकार की तारीफ करते हुए आगे कहा कि गुंडातंत्र से निपटने के लिए लोकतंत्र का यही तरीका ठीक है। कभी-कभी डंडा इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं दिल्ली पुलिस की तारीफ करता हूं कि अच्छा इंतजाम किया। प्रदर्शन नहीं हो पाया।
बता दें कि मुकेश खन्ना की यह पोस्ट सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों के एलान के बाद आई हैं। पार्टी मतदाता सूची के एसआईआर से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है। संगठन ने मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाने को लेकर चिंता जताई है और संशोधन प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता की मांग की है।
इस बीच सीजेपी के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दिपके और उनके दो साथियों को रविवार को कार्यकारी मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। अदालत ने अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को कुछ शर्तों के साथ 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है।