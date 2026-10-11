{"_id":"6acb33baa003fd1b5405b2bb","slug":"mukesh-khanna-praise-delhi-police-and-government-comment-on-abhijeet-dipke-dhruv-rathee-2026-10-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मुकेश खन्ना: अभिनेता ने दिपके और ध्रुव राठी पर क्यों साधा निशाना? सरकार की इस बात के लिए तारीफ की","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन बॉलीवुड के सीनियर अभिनेता मुकेश खन्ना ने सरकार की तारीफ की है। उन्होंने सरकार की तारीफ इसलिए की है कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके के साथ दो लोगों को हिरासत में लिया गया था। सीजेपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल रही है।

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मुकेश खन्ना ने क्यों की सरकार की तारीफ?

मुकेश खश्ना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कल दिल्ली में जो कुछ हुआ उससे मैं बहुत खुश हूं। मैं जो चाहता था कि कॉकरोच के साथ जो हो, वैसा ही हुआ है। ये लोग एक दिन पहले सरकार के इंतजाम का मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे कि पीएम मोदी डर गया है। दूसरे दिन अभिजीत और उनके साथियों के हिरासत में लिया गया।

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मुकेश ने ध्रुव पर साधा निशाना

अभिनेता ने ध्रुव राठी को निशाने पर लेते हुए कहा 'ध्रुव राठी बहुत बोलता है। उसने कहा था कि मैं आ रहा हूं। वह बंगलूरू में सेल्फी ले रहा था। वह कह रहा था कि मोदी जी ने इतना इंतजाम करके रखा है। वह लोगों से अपील कर रहा था कि बड़ी संख्या में आइए। हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया।'

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कार्रवाई पर क्या बोले मुकेश?

अभिनेता ने सरकार की तारीफ करते हुए आगे कहा कि गुंडातंत्र से निपटने के लिए लोकतंत्र का यही तरीका ठीक है। कभी-कभी डंडा इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं दिल्ली पुलिस की तारीफ करता हूं कि अच्छा इंतजाम किया। प्रदर्शन नहीं हो पाया।