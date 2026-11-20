वज्र: टाइगर श्रॉफ की फिल्म में हुई 'मिर्जापुर' के इस एक्टर की एंट्री, निभाएंगे विलेन का किरदार; कब होगी रिलीज?
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 20 Nov 2026 04:22 PM IST
सार
- अभिनेता टाइगर श्रॉफ जल्द ही अपनी अगली फिल्म 'वज्र' में नजर आने वाले हैं।
- यह एक एक्शन फिल्म होगी, जिसे राम माधवानी निर्देशित कर रहे हैं।
- अब इस फिल्म में 'मिर्जापुर द मूवी' का चर्चित एक्टर भी शामिल हो गया है।
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विस्तार
अब फिल्म 'वज्र' से जुड़ी एक नई जानकारी सामने आई है। टाइगर की आने वाली इस फिल्म में 'मिर्जापुर द मूवी' के एक्टर की एंट्री हो गई है, जो विलेन के किरदार में नजर आएंगे। जानिए क्या होगी फिल्म की कहानी और कब होगी रिलीज।
पहली बार साथ दिखेंगे टाइगर और मोहित
एएनआई के मुताबिक, फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' में बिरजू लोहार का किरदार निभाने वाले अभिनेता मोहित मलिक भी टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'वज्र' का हिस्सा बन गए हैं। खास बात यह है कि वह फिल्म में टाइगर श्रॉफ के खिलाफ विलेन की भूमिका निभाते नजर आएंगे।
मोहित मलिक और टाइगर श्रॉफ पहली बार किसी फिल्म में साथ काम करने जा रहे हैं। फिल्म में मोहित के किरदार को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी भूमिका कहानी के लिहाज से काफी अहम होगी। फिल्म की शूटिंग जापान में भी किए जाने की उम्मीद है।
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पहली बार साथ दिखेंगे टाइगर और मोहित
एएनआई के मुताबिक, फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' में बिरजू लोहार का किरदार निभाने वाले अभिनेता मोहित मलिक भी टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'वज्र' का हिस्सा बन गए हैं। खास बात यह है कि वह फिल्म में टाइगर श्रॉफ के खिलाफ विलेन की भूमिका निभाते नजर आएंगे।
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मोहित मलिक और टाइगर श्रॉफ पहली बार किसी फिल्म में साथ काम करने जा रहे हैं। फिल्म में मोहित के किरदार को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी भूमिका कहानी के लिहाज से काफी अहम होगी। फिल्म की शूटिंग जापान में भी किए जाने की उम्मीद है।
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'बिरजू लोहार' के बाद अलग अंदाज में दिखेंगे मोहित
मोहित मलिक इससे पहले अपने चर्चित किरदार बिरजू लोहार को लेकर सुर्खियों में रहे थे। अब 'वज्र' में वह एक अलग तरह का किरदार निभाने जा रहे हैं। इस बार वह पर्दे पर नेगेटिव भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि 'वज्र' में मोहित का किरदार काफी दिलचस्प है। टाइगर श्रॉफ के सामने विलेन बनकर उन्हें एक अलग अंदाज में खुद को पेश करने का मौका मिलेगा।
मोहित मलिक इससे पहले अपने चर्चित किरदार बिरजू लोहार को लेकर सुर्खियों में रहे थे। अब 'वज्र' में वह एक अलग तरह का किरदार निभाने जा रहे हैं। इस बार वह पर्दे पर नेगेटिव भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि 'वज्र' में मोहित का किरदार काफी दिलचस्प है। टाइगर श्रॉफ के सामने विलेन बनकर उन्हें एक अलग अंदाज में खुद को पेश करने का मौका मिलेगा।
कब रिलीज होगी फिल्म?
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- फिल्म की कहानी एक्शन पर आधारित है।
- राम माधवानी के निर्देशन में बन रही 'वज्र' को लेकर दर्शकों के बीच अभी से एक्साइटमेंट है।
- वहीं, महावीर जैन इस फिल्म के निर्माता हैं।
- फिलहाल 'वज्र' की रिलीज डेट को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
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