K3G: इमोशनल सीन में 9 घंटे तक रोने के बाद करीना ने पूछा चौंकाने वाला सवाल; करण जौहर ने सुनाया मजेदार किस्सा
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 20 Nov 2026 03:44 PM IST
सार
- करण जौहर की फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' (K3G) हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्मों में से एक है।
- 14 दिसंबर 2001 को रिलीज हुई इस फिल्म को जल्द ही 25 साल पूरे होने वाले हैं।
- फिल्म के गाने, डायलॉग और किरदार आज भी दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हैं।
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विस्तार
हाल ही में करण जौहर और करीना कपूर इस फिल्म से जुड़े एक इवेंट में शामिल हुए, जहां उन्होंने 'कभी खुशी कभी गम' के यादगार किस्सों को याद किया। इस दौरान करण ने एक ऐसा किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरानी के साथ हंसने लगे।
9 घंटे तक रोने के बाद पूछा ऐसा सवाल
हाल ही में K3G की यादों को ताजा करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में फिल्ममेकर करण जौहर ने फिल्म से जुड़ा एक मजेदार किस्सा साझा किया। कार्यक्रम के दौरान एंकर ने उनसे पूछा कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी सबसे यादगार याद कौन सी है? इस पर करण ने करीना कपूर से जुड़ा एक किस्सा सुनाया।
करण जौहर ने बताया कि फिल्म के अंतिम संस्कार वाले सीन की शूटिंग के दौरान करीना कपूर करीब 9 घंटे तक रोती रहीं। हालांकि, इतनी देर तक भावुक सीन करने के बाद करीना ने करण से एक ऐसा सवाल पूछ लिया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया।
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करण ने इस किस्से को याद करते हुए बताया कि करीना ने पूरे नौ घंटे तक अंतिम संस्कार के सीन के लिए रोने की एक्टिंग की और इसके बाद उन्होंने पूछा कि 'कौन मरा है।' करण का यह किस्सा सुनकर वहां मौजूद लोग भी हंस पड़े।
देखें वीडियो-
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9 घंटे तक रोने के बाद पूछा ऐसा सवाल
हाल ही में K3G की यादों को ताजा करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में फिल्ममेकर करण जौहर ने फिल्म से जुड़ा एक मजेदार किस्सा साझा किया। कार्यक्रम के दौरान एंकर ने उनसे पूछा कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी सबसे यादगार याद कौन सी है? इस पर करण ने करीना कपूर से जुड़ा एक किस्सा सुनाया।
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करण जौहर ने बताया कि फिल्म के अंतिम संस्कार वाले सीन की शूटिंग के दौरान करीना कपूर करीब 9 घंटे तक रोती रहीं। हालांकि, इतनी देर तक भावुक सीन करने के बाद करीना ने करण से एक ऐसा सवाल पूछ लिया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया।
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करण ने इस किस्से को याद करते हुए बताया कि करीना ने पूरे नौ घंटे तक अंतिम संस्कार के सीन के लिए रोने की एक्टिंग की और इसके बाद उन्होंने पूछा कि 'कौन मरा है।' करण का यह किस्सा सुनकर वहां मौजूद लोग भी हंस पड़े।
देखें वीडियो-
VIDEO | Mumbai: "She cried for nine hours during the funeral scene and then asked who died," says Filmmaker Karan Johar recalls actor Kareena Kapoor's 'K3G' memories. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/jOYWz3n9NB— Press Trust of India (@PTI_News) November 20, 2026
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फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' के बारे में
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- 'कभी खुशी कभी गम' 2001 में रिलीज हुई बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर फैमिली ड्रामा में से एक है।
- इसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर और जया बच्चन प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए।
- फिल्म में ऋतिक रोशन ने रोहन रायचंद का रोल निभाया था।
- वहीं, करीना कपूर पूजा शर्मा के रोल में नजर आईं, जिन्हें 'पू' नाम दिया गया।
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