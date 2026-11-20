विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

VIDEO | Mumbai: "She cried for nine hours during the funeral scene and then asked who died," says Filmmaker Karan Johar recalls actor Kareena Kapoor's 'K3G' memories. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/jOYWz3n9NB — Press Trust of India (@PTI_News) November 20, 2026

हाल ही में K3G की यादों को ताजा करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में फिल्ममेकर करण जौहर ने फिल्म से जुड़ा एक मजेदार किस्सा साझा किया। कार्यक्रम के दौरान एंकर ने उनसे पूछा कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी सबसे यादगार याद कौन सी है? इस पर करण ने करीना कपूर से जुड़ा एक किस्सा सुनाया।करण जौहर ने बताया कि फिल्म के अंतिम संस्कार वाले सीन की शूटिंग के दौरान करीना कपूर करीब 9 घंटे तक रोती रहीं। हालांकि, इतनी देर तक भावुक सीन करने के बाद करीना ने करण से एक ऐसा सवाल पूछ लिया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया।करण ने इस किस्से को याद करते हुए बताया कि करीना ने पूरे नौ घंटे तक अंतिम संस्कार के सीन के लिए रोने की एक्टिंग की और इसके बाद उन्होंने पूछा कि 'कौन मरा है।' करण का यह किस्सा सुनकर वहां मौजूद लोग भी हंस पड़े।