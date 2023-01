अमृता फडणवीस किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। वह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी होने के साथ ही एक कलाकार भी हैं। वह अक्सर ही अपना परिचय देते हुए कहती हैं कि वह एक बैंकर, सिंगर और सोशल वर्कर हैं। लेकिन अब वह अपने डांस को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल, अमृता फडणवीस अपने हाल ही में रिलीज हुए गाने को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। गाने में अमृता का डांस देखने के बाद से ही हर ओर उनकी चर्चा हो रही है।

अज मैं मूड बणा लेया ए ए ए ,

तेरे नाल ही नचणा वे !!



An electrifying , Biggest Bachelorette Anthem of the Year ……



Coming on 6th Jan ‘2023 - only on @TSeries pic.twitter.com/OmKifS03ZN