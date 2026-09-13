कुणाल खेमू: पिकनिक छोड़ने के लिए महेश भट्ट ने की थी ये डील, बाद में पछताए एक्टर; शेयर किया बचपन का किस्सा

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स्कूल पिकनिक और फिल्म की शूटिंग के बीच फंसे थे कुणाल

यह किस्सा साल 1993 में आई आमिर खान और जूही चावला की फिल्म ‘हम हैं राही प्यार के’ की शूटिंग के दौरान का है। उस वक्त कुणाल खेमू सिर्फ सात साल के थे। जिस दिन फिल्म की शूटिंग होनी थी, उसी दिन उनके स्कूल की पिकनिक भी थी। ऐसे में उनके सामने सवाल था कि वह स्कूल की पिकनिक पर जाएं या फिल्म की शूटिंग करें। विज्ञापन



कुणाल ने बताया कि उनके पिता ने इस मामले में फैसला लेने से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने महेश भट्ट और कुणाल से ही आपस में बात करके मामला सुलझाने के लिए कहा। इसके बाद महेश भट्ट ने कुणाल को मनाने का एक मजेदार तरीका निकाला। यह किस्सा साल 1993 में आई आमिर खान और जूही चावला की फिल्म ‘हम हैं राही प्यार के’ की शूटिंग के दौरान का है। उस वक्त कुणाल खेमू सिर्फ सात साल के थे। जिस दिन फिल्म की शूटिंग होनी थी, उसी दिन उनके स्कूल की पिकनिक भी थी। ऐसे में उनके सामने सवाल था कि वह स्कूल की पिकनिक पर जाएं या फिल्म की शूटिंग करें।कुणाल ने बताया कि उनके पिता ने इस मामले में फैसला लेने से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने महेश भट्ट और कुणाल से ही आपस में बात करके मामला सुलझाने के लिए कहा। इसके बाद महेश भट्ट ने कुणाल को मनाने का एक मजेदार तरीका निकाला। विज्ञापन विज्ञापन हाल ही में कुणाल ने अपने बचपन से जुड़ा एक मजेदार किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि जब वह सिर्फ सात साल के थे, तब एक फिल्म की शूटिंग और स्कूल पिकनिक के बीच फंस गए थे। आखिरकार फिल्म की शूटिंग के लिए उन्हें रोकने के लिए निर्देशक महेश भट्ट ने उन्हें एक ऑफर दिया था।

महेश भट्ट ने दिया लालच

कुणाल ने बताया कि उस समय एक खास समुराई वीडियो गेम काफी पॉपुलर था। उनके पास वह गेम नहीं था। महेश भट्ट ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या दिया जा सकता है, जिससे वह स्कूल की पिकनिक पर जाने के बजाय शूटिंग के लिए रुक जाएं।



कुणाल ने कहा कि उनके पास वह वीडियो गेम नहीं है। बस फिर क्या था, महेश भट्ट ने उन्हें वह वीडियो गेम दिला दिया। कुणाल ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उस वक्त उन्हें यह डील काफी अच्छी लगी और उन्होंने शूटिंग के लिए रुकने का फैसला कर लिया।

अगले दिन हुआ अपनी पसंद पर पछतावा

हालांकि अगले दिन कुणाल को अपना फैसला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बताया कि उनका स्कूल उनके घर से दिखाई देता था। सुबह जब स्कूल की बस बच्चों को लेकर पिकनिक के लिए निकल रही थी, तो कुणाल घर से अपने दोस्तों को बस में चढ़ते हुए देख रहे थे।



उनके दोस्त बस से उन्हें देखकर इशारा कर रहे थे और पूछ रहे थे कि वह पिकनिक पर क्यों नहीं आ रहे हैं। कुणाल ने कहा कि उस समय उन्हें लगा कि वीडियो गेम के बदले पिकनिक छोड़ने का फैसला उनकी जिंदगी की सबसे खराब डील थी।