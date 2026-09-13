खतरों के खिलाड़ी 15: सेट पर ओरी और रोहित शेट्टी का स्पेशल फोटोशूट; डायरेक्टर ने दिया सिग्नेचर पोज
Orry-Rohit Shetty Photos: चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी ने निर्देशक रोहित शेट्टी के साथ फोटोशूट कराया। इसकी झलकियां अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की हैं।
विस्तार
रोहित शेट्टी इन दिनों स्टंट रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' को होस्ट कर रहे हैं। ओरहान अवत्रामणि उर्फ ओरी ने भी इस सीजन में हिस्सा लिया है। सेट पर काफी हंसी-मजाक का माहौल भी देखने को मिलता है। ओरी ने रोहित के साथ फोटोशूट कराया।
रोहित शेट्टी ने दिया ओरी का सिग्नेचर पोज
ओरी ने आज रविवार को अपने इंस्टग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की है। इसमें वे और रोहित शेट्टी पोज देते दिख रहे हैं। रोहित शेट्टी तस्वीरों में ओरी का आइकॉनिक सिग्नेचर पोज देते हुए नजर आए हैं।
ओरी बोले- 'सम्मान की बात'
ओरी ने तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन लिखा है, 'प्यारे रोहित जी, आपने ओरी का ओरिजनल पोज दिया, यह सच में सम्मान की बात है। तस्वीरों में ओरी के आउटफिट्स ने दर्शकों का काफी ध्यान खींचा है। वे वाइब्रेंट कलर की टीशर्ट और डैनिम टीशर्ट में नजर आ रहे हैं।
ओरी की डिमांड पर हुआ स्पेशल शूट
यह फोटोशूट ओरी की डिमांड पर किया गया था। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें इन्फ्लुएंसर रोहित शेट्टी से कहते दिखे हैं कि उन्हें भी उनके साथ फोटो क्लिक करानी है। इस पर रोहित शेट्टी ने उन्हें बुलाया। रोहित शेट्टी ने पोज देते हुए ओरी का सिग्नेचर स्टाइल अपनाया। यह देखकर वहां मौजूद बाकी प्रतिभागियों की हंसी छूट गई।
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