खतरों के खिलाड़ी 15: सेट पर ओरी और रोहित शेट्टी का स्पेशल फोटोशूट; डायरेक्टर ने दिया सिग्नेचर पोज

ओरी की डिमांड पर हुआ स्पेशल शूट

यह फोटोशूट ओरी की डिमांड पर किया गया था। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें इन्फ्लुएंसर रोहित शेट्टी से कहते दिखे हैं कि उन्हें भी उनके साथ फोटो क्लिक करानी है। इस पर रोहित शेट्टी ने उन्हें बुलाया। रोहित शेट्टी ने पोज देते हुए ओरी का सिग्नेचर स्टाइल अपनाया। यह देखकर वहां मौजूद बाकी प्रतिभागियों की हंसी छूट गई।



