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Hindi News ›   Entertainment ›   Orry Shares Bts Photoshoot glimpse with Rohit Shetty from Khatron Ke Khiladi Season 15 set

खतरों के खिलाड़ी 15: सेट पर ओरी और रोहित शेट्टी का स्पेशल फोटोशूट; डायरेक्टर ने दिया सिग्नेचर पोज

Sun, 13 Sep 2026 02:34 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Sun, 13 Sep 2026 02:34 PM IST
सार

Orry-Rohit Shetty Photos: चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी ने निर्देशक रोहित शेट्टी के साथ फोटोशूट कराया। इसकी झलकियां अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की हैं।

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Orry Shares Bts Photoshoot glimpse with Rohit Shetty from Khatron Ke Khiladi Season 15 set
ओरी-रोहित शेट्टी - फोटो : इंस्टाग्राम@orry

विस्तार
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रोहित शेट्टी इन दिनों स्टंट रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' को होस्ट कर रहे हैं। ओरहान अवत्रामणि उर्फ ओरी ने भी इस सीजन में हिस्सा लिया है। सेट पर काफी हंसी-मजाक का माहौल भी देखने को मिलता है। ओरी ने रोहित के साथ फोटोशूट कराया।

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Orry Shares Bts Photoshoot glimpse with Rohit Shetty from Khatron Ke Khiladi Season 15 set
ओरी-रोहित शेट्टी - फोटो : इंस्टाग्राम@orry

रोहित शेट्टी ने दिया ओरी का सिग्नेचर पोज
ओरी ने आज रविवार को अपने इंस्टग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की है। इसमें वे और रोहित शेट्टी पोज देते दिख रहे हैं। रोहित शेट्टी तस्वीरों में ओरी का आइकॉनिक सिग्नेचर पोज देते हुए नजर आए हैं। 

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Orry Shares Bts Photoshoot glimpse with Rohit Shetty from Khatron Ke Khiladi Season 15 set
ओरी-रोहित शेट्टी - फोटो : इंस्टाग्राम@orry

ओरी बोले- 'सम्मान की बात'
ओरी ने तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन लिखा है, 'प्यारे रोहित जी, आपने ओरी का ओरिजनल पोज दिया, यह सच में सम्मान की बात है। तस्वीरों में ओरी के आउटफिट्स ने दर्शकों का काफी ध्यान खींचा है। वे वाइब्रेंट कलर की टीशर्ट और डैनिम टीशर्ट में नजर आ रहे हैं।  
 

 

 

 

 

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Orry Shares Bts Photoshoot glimpse with Rohit Shetty from Khatron Ke Khiladi Season 15 set
ओरी-रोहित शेट्टी - फोटो : इंस्टाग्राम@orry

ओरी की डिमांड पर हुआ स्पेशल शूट
यह फोटोशूट ओरी की डिमांड पर किया गया था। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें इन्फ्लुएंसर रोहित शेट्टी से कहते दिखे हैं कि उन्हें भी उनके साथ फोटो क्लिक करानी है। इस पर रोहित शेट्टी ने उन्हें बुलाया। रोहित शेट्टी ने पोज देते हुए ओरी का सिग्नेचर स्टाइल अपनाया। यह देखकर वहां मौजूद बाकी प्रतिभागियों की हंसी छूट गई। 

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