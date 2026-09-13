सैफ अली खान: क्या है ‘दिल चाहता है’ का 25 साल पुराना किस्सा? अक्षय खन्ना बार-बार फरहान से कहते थे यह बात

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सैफ अली खान ने हाल ही में अमर उजाला से बातचीत की। इस दौरान अभिनेता ने इंडस्ट्री में आए बदलाव का जिक्र किया। इसके साथ ही यह भी बताया कि फिल्म 'दिल चाहता है' की शूटिंग के वक्त फरहान अख्तर और उनके प्रोडक्शन हाउस ने कलाकारों के लिए कैसा माहौल बनाया था? विज्ञापन



फिल्म ‘दिल चाहता है’ पर क्या कहा सैफ ने? ‘दिल चाहता है’ के बाद इंडस्ट्री कितनी बदली, इस सवाल पर सैफ ने अपने शुरुआती दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि उस दौर की कुछ फिल्मों ने उन्हें काम करने का तरीका और अनुशासन सिखाया। सैफ ने कहा, ‘मुझे लगता है कि हमारी शुरुआत में कुछ ऐसी फिल्में हैं, जिन्होंने हमें काम करने का तरीका सिखाया है, काम करने का अनुशासन सिखाया है और इंडस्ट्री का एक स्तर, अच्छी गुणवत्ता और फिल्म बनाने का माहौल बॉलीवुड में लाया। एक्सेल प्रोडक्शन और ‘दिल चाहता है’ में जिस तरह का माहौल था, वो वाकई बहुत अच्छा था। तो उस तरह की ट्रेनिंग थी।’ विज्ञापन



उन्होंने आगे कहा, ‘जैसे कुछ लोगों की पढ़ाई अगर अच्छे स्तर की होती है तो उम्मीद रहती है कि कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। ये जरूरी नहीं है... हां, ऐसा बहुत लोगों ने कमाल की फिल्में किए बिना भी किया है। लेकिन मैं उस वक्त का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला।’ विज्ञापन विज्ञापन उन्होंने आगे कहा, ‘जैसे कुछ लोगों की पढ़ाई अगर अच्छे स्तर की होती है तो उम्मीद रहती है कि कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। ये जरूरी नहीं है... हां, ऐसा बहुत लोगों ने कमाल की फिल्में किए बिना भी किया है। लेकिन मैं उस वक्त का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला।’

अक्षय बार-बार फरहान से कहते थे ये बात

इसी सिलसिले में सैफ ने अक्षय खन्ना की कही बात भी याद की। उन्होंने बताया, ‘अक्षय बार-बार फरहान से कहते थे कि आपने कलाकारों के लिए एक बहुत अच्छा माहौल बनाया है। और वाकई में वो माहौल बहुत अच्छा था।’

‘दिल चाहता है’ ने बदला फिल्मों का अंदाज



सैफ से जब पूछा गया कि क्या ‘दिल चाहता है’ अपने दौर से आगे थी, तो उन्होंने कहा, ‘बहुत ही मॉडर्न ...आज भी। क्योंकि उस टाइम पर हम लोग किसी न किसी तरह अमिताभ बच्चन, शशि कपूर टाइप की फिल्में देख रहे थे। हमारी जो फिल्म थी, जैसे ‘ये दिल्लगी’... मेरी और अक्षय कुमार की, वो भी थोड़ी उसी तरह के कॉन्सेप्ट पर थी। ‘दिल चाहता है’ ने सब बदल दिया।’



फिल्म के किरदारों को लेकर सैफ ने कहा, ‘इसमें कोई बांद्रा का हाई-फाई लड़का नहीं था, एक नॉर्मल आदमी था, नॉर्मल बॉय था, जो डिस्टर्ब्ड है, अलग कपड़े पहन रहा है, बाल भी अलग हैं। तो हम लोग एक नई ऑडियंस से जुड़ रहे थे।’

फरहान दोबारा फिल्म बनाएं तो तैयार हैं सैफ



फरहान अख्तर अगर दोबारा फिल्म लिखें और उसका निर्देशन करें तो क्या सैफ, आमिर और अक्षय फिर साथ आ सकते हैं? इस सवाल पर सैफ ने कहा, ‘बिल्कुल... फरहान कमाल के हैं, एक्सेल भी कमाल का है। अगर वो कुछ लिखें और खुद निर्देशन करें, तो बिल्कुल करूंगा।’