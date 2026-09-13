शक्तिमान: 400 से ज्यादा एपिसोड, 8 साल तक राज; 29 साल बाद भी क्यों कम नहीं हुआ मुकेश खन्ना के सुपरहीरो का जादू?

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लगभग तीन दशक बाद अब 'शक्तिमान' सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि 90 के दशक की यादों का अहम हिस्सा है। उस दौर में रविवार के दिन दोपहर के 12 बजते ही भारत के ज्यादातर घरों के टीवी सेट पर शक्तिमान का ही प्रसारण होता था। विज्ञापन



इस शो में अभिनेता मुकेश खन्ना ने लीड रोल निभाया था। उसके बाद यह किरदार भारतीय टीवी के इतिहास का ऐसा अध्याय बन गया, जिसकी लोकप्रियता को आज भी कई पीढ़ियां महसूस करती हैं। लगभग तीन दशक बाद अब 'शक्तिमान' सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि 90 के दशक की यादों का अहम हिस्सा है। उस दौर में रविवार के दिन दोपहर के 12 बजते ही भारत के ज्यादातर घरों के टीवी सेट पर शक्तिमान का ही प्रसारण होता था।इस शो में अभिनेता मुकेश खन्ना ने लीड रोल निभाया था। उसके बाद यह किरदार भारतीय टीवी के इतिहास का ऐसा अध्याय बन गया, जिसकी लोकप्रियता को आज भी कई पीढ़ियां महसूस करती हैं। विज्ञापन विज्ञापन 'शक्तिमान' ये टीवी का वो शो था, जिसका नाम सुनकर ही बच्चों के चेहरे पर हंसी आ जाती थी। आज इसे रिलीज हुए पूरे 29 साल हो गए हैं। 13 सितंबर, 1997 को जब दूरदर्शन पर इस शो का पहला एपिसोड आया था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह आने वाले समय में क्लट शो बन जाएगा।

जब भारत को मिला अपना पहला सुपरहीरो

आज के बच्चों के पास सुपरमैन, स्पाइडर-मैन, आयरन मैन, बैटमैन जैसे दर्जनों सुपरहीरो मौजूद हैं। लेकिन 90 के दशक में भारतीय बच्चों के लिए इन विदेशी किरदारों के बीच एक ऐसा सुपरहीरो आया, जो पूरी तरह अपना था।



शक्तिमान की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वह किसी पूरी तरह लोगों को देसी लगता था। कहानी के अनुसार शक्तिमान मानवता की रक्षा के लिए चुना गया एक ऐसा व्यक्ति था, जिसने ध्यान, साधना और पंचतत्वों पर नियंत्रण हासिल किया था।

मुकेश खन्ना ने कैसे गढ़ा शक्तिमान का किरदार?

शक्तिमान की कल्पना और निर्माण का श्रेय अभिनेता मुकेश खन्ना को जाता है। उस समय तक मुकेश खन्ना भारतीय दर्शकों के बीच 'महाभारत' के भीष्म पितामह के किरदार से बेहद लोकप्रिय थे। लेकिन अभिनेता खुद एक अलग तरह की पहचान बनाना चाहते थे।



मुकेश खन्ना ने महसूस किया कि भारतीय टेलीविजन पर बच्चों के लिए ऐसा कोई बड़ा सुपरहीरो नहीं है, जो मनोरंजन के साथ-साथ उन्हें जीवन की अच्छी बातें भी सिखा सके। शक्तिमान का विचार उनके मन में काफी पहले आया था।



वह एक ऐसे भारतीय सुपरहीरो की कल्पना करना चाहते थे, जिसकी कहानी भारतीय मूल्यों से जुड़ी हो। फिर इसी के आधार पर उन्होंने अपने प्रोडक्शन भीष्म इंटरनेशनल के तहत 'शक्तिमान' का निर्माण किया, जिसका डायरेक्शन दिनकर जानी ने किया था।

शक्तिमान के आए कितने शो? शक्तिमान का पहला एपिसोड 13 सितंबर, 1997 को आया था।

शो का आखिरी एपिसोड 27 मार्च, 2005 को टेलीकास्ट हुआ।

इस शो के कुल 400 से ज्यादा एपिसोड आए।

शक्तिमान ने आठ साल तक छोटे पर्दे पर राज किया।

इस शो का निर्देशन दिनकर जानी ने किया था।

डबल रोल में नजर आए थे मुकेश खन्ना

'शक्तिमान' में मुकेश खन्ना ने डबल किरदार निभाया था। एक तरफ वह गंभीर सुपरहीरो थे, तो दूसरी तरफ कॉमेडी टाइमिंग वाले गंगाधर। इनके अलावा शो के ये किरदार भी काफी फेमस हुए थे। सुरेंद्र पाल- तमराज किलविश

वैष्णवी महंत- गीत विश्वास

टॉम एल्टर- महागुरू

ललित परिमू- डॉ जैकाल 'शक्तिमान' में मुकेश खन्ना ने डबल किरदार निभाया था। एक तरफ वह गंभीर सुपरहीरो थे, तो दूसरी तरफ कॉमेडी टाइमिंग वाले गंगाधर। इनके अलावा शो के ये किरदार भी काफी फेमस हुए थे।