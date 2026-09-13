शक्तिमान: 400 से ज्यादा एपिसोड, 8 साल तक राज; 29 साल बाद भी क्यों कम नहीं हुआ मुकेश खन्ना के सुपरहीरो का जादू?
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Sun, 13 Sep 2026 02:37 PM IST
सार
29 Years Of Shaktimaan: मुकेश खन्ना और सुरेन्द्र पाल स्टारर शो 'शक्तिमान' को रिलीज हुए आज 29 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में पढ़िए इस फेमस शो से जुड़ें दिलचस्प किस्सों के बारे में।
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विस्तार
'शक्तिमान' ये टीवी का वो शो था, जिसका नाम सुनकर ही बच्चों के चेहरे पर हंसी आ जाती थी। आज इसे रिलीज हुए पूरे 29 साल हो गए हैं। 13 सितंबर, 1997 को जब दूरदर्शन पर इस शो का पहला एपिसोड आया था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह आने वाले समय में क्लट शो बन जाएगा।
लगभग तीन दशक बाद अब 'शक्तिमान' सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि 90 के दशक की यादों का अहम हिस्सा है। उस दौर में रविवार के दिन दोपहर के 12 बजते ही भारत के ज्यादातर घरों के टीवी सेट पर शक्तिमान का ही प्रसारण होता था।
इस शो में अभिनेता मुकेश खन्ना ने लीड रोल निभाया था। उसके बाद यह किरदार भारतीय टीवी के इतिहास का ऐसा अध्याय बन गया, जिसकी लोकप्रियता को आज भी कई पीढ़ियां महसूस करती हैं।
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लगभग तीन दशक बाद अब 'शक्तिमान' सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि 90 के दशक की यादों का अहम हिस्सा है। उस दौर में रविवार के दिन दोपहर के 12 बजते ही भारत के ज्यादातर घरों के टीवी सेट पर शक्तिमान का ही प्रसारण होता था।
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इस शो में अभिनेता मुकेश खन्ना ने लीड रोल निभाया था। उसके बाद यह किरदार भारतीय टीवी के इतिहास का ऐसा अध्याय बन गया, जिसकी लोकप्रियता को आज भी कई पीढ़ियां महसूस करती हैं।
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जब भारत को मिला अपना पहला सुपरहीरो
आज के बच्चों के पास सुपरमैन, स्पाइडर-मैन, आयरन मैन, बैटमैन जैसे दर्जनों सुपरहीरो मौजूद हैं। लेकिन 90 के दशक में भारतीय बच्चों के लिए इन विदेशी किरदारों के बीच एक ऐसा सुपरहीरो आया, जो पूरी तरह अपना था।
शक्तिमान की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वह किसी पूरी तरह लोगों को देसी लगता था। कहानी के अनुसार शक्तिमान मानवता की रक्षा के लिए चुना गया एक ऐसा व्यक्ति था, जिसने ध्यान, साधना और पंचतत्वों पर नियंत्रण हासिल किया था।
आज के बच्चों के पास सुपरमैन, स्पाइडर-मैन, आयरन मैन, बैटमैन जैसे दर्जनों सुपरहीरो मौजूद हैं। लेकिन 90 के दशक में भारतीय बच्चों के लिए इन विदेशी किरदारों के बीच एक ऐसा सुपरहीरो आया, जो पूरी तरह अपना था।
शक्तिमान की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वह किसी पूरी तरह लोगों को देसी लगता था। कहानी के अनुसार शक्तिमान मानवता की रक्षा के लिए चुना गया एक ऐसा व्यक्ति था, जिसने ध्यान, साधना और पंचतत्वों पर नियंत्रण हासिल किया था।
मुकेश खन्ना ने कैसे गढ़ा शक्तिमान का किरदार?
शक्तिमान की कल्पना और निर्माण का श्रेय अभिनेता मुकेश खन्ना को जाता है। उस समय तक मुकेश खन्ना भारतीय दर्शकों के बीच 'महाभारत' के भीष्म पितामह के किरदार से बेहद लोकप्रिय थे। लेकिन अभिनेता खुद एक अलग तरह की पहचान बनाना चाहते थे।
मुकेश खन्ना ने महसूस किया कि भारतीय टेलीविजन पर बच्चों के लिए ऐसा कोई बड़ा सुपरहीरो नहीं है, जो मनोरंजन के साथ-साथ उन्हें जीवन की अच्छी बातें भी सिखा सके। शक्तिमान का विचार उनके मन में काफी पहले आया था।
वह एक ऐसे भारतीय सुपरहीरो की कल्पना करना चाहते थे, जिसकी कहानी भारतीय मूल्यों से जुड़ी हो। फिर इसी के आधार पर उन्होंने अपने प्रोडक्शन भीष्म इंटरनेशनल के तहत 'शक्तिमान' का निर्माण किया, जिसका डायरेक्शन दिनकर जानी ने किया था।
शक्तिमान की कल्पना और निर्माण का श्रेय अभिनेता मुकेश खन्ना को जाता है। उस समय तक मुकेश खन्ना भारतीय दर्शकों के बीच 'महाभारत' के भीष्म पितामह के किरदार से बेहद लोकप्रिय थे। लेकिन अभिनेता खुद एक अलग तरह की पहचान बनाना चाहते थे।
मुकेश खन्ना ने महसूस किया कि भारतीय टेलीविजन पर बच्चों के लिए ऐसा कोई बड़ा सुपरहीरो नहीं है, जो मनोरंजन के साथ-साथ उन्हें जीवन की अच्छी बातें भी सिखा सके। शक्तिमान का विचार उनके मन में काफी पहले आया था।
वह एक ऐसे भारतीय सुपरहीरो की कल्पना करना चाहते थे, जिसकी कहानी भारतीय मूल्यों से जुड़ी हो। फिर इसी के आधार पर उन्होंने अपने प्रोडक्शन भीष्म इंटरनेशनल के तहत 'शक्तिमान' का निर्माण किया, जिसका डायरेक्शन दिनकर जानी ने किया था।
शक्तिमान के आए कितने शो?
डबल रोल में नजर आए थे मुकेश खन्ना
'शक्तिमान' में मुकेश खन्ना ने डबल किरदार निभाया था। एक तरफ वह गंभीर सुपरहीरो थे, तो दूसरी तरफ कॉमेडी टाइमिंग वाले गंगाधर। इनके अलावा शो के ये किरदार भी काफी फेमस हुए थे।
- शक्तिमान का पहला एपिसोड 13 सितंबर, 1997 को आया था।
- शो का आखिरी एपिसोड 27 मार्च, 2005 को टेलीकास्ट हुआ।
- इस शो के कुल 400 से ज्यादा एपिसोड आए।
- शक्तिमान ने आठ साल तक छोटे पर्दे पर राज किया।
- इस शो का निर्देशन दिनकर जानी ने किया था।
डबल रोल में नजर आए थे मुकेश खन्ना
'शक्तिमान' में मुकेश खन्ना ने डबल किरदार निभाया था। एक तरफ वह गंभीर सुपरहीरो थे, तो दूसरी तरफ कॉमेडी टाइमिंग वाले गंगाधर। इनके अलावा शो के ये किरदार भी काफी फेमस हुए थे।
- सुरेंद्र पाल- तमराज किलविश
- वैष्णवी महंत- गीत विश्वास
- टॉम एल्टर- महागुरू
- ललित परिमू- डॉ जैकाल
90 के दशक का सबसे बड़ा टीवी क्रेज
आज किसी भी शो की लोकप्रियता को टीआरपी, सोशल मीडिया ट्रेंड और स्ट्रीमिंग व्यूज से मापा जाता है, लेकिन 90 के दशक में लोकप्रियता का पैमाना अलग था। जब शक्तिमान टीवी पर आता था, तो मोहल्लों की गलियां अक्सर शांत हो जाती थीं। बच्चे स्कूल, खेल और बाकी कामों से जल्दी निपटने की कोशिश करते थे ताकि शो मिस न हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, कई घरों में तो शनिवार और रविवार का शेड्यूल शक्तिमान के हिसाब से तय होता था।
जब बच्चों ने शुरू कर दी शक्तिमान की नकल करना
शक्तिमान की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि कुछ बच्चों ने शो में दिखाए गए स्टंट और उड़ने की नकल करने की कोशिश भी की। कई बच्चों के छत से कूदने या शक्तिमान बनने की कोशिश करने की खबरें उस दौर में सामने आई थीं।
इसके बाद शो को लेकर बहस शुरू हुई कि क्या बच्चों पर सुपरहीरो कार्यक्रमों का प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि, बाद में मुकेश खन्ना ने कई मौकों पर यह साफ किया कि शो के बंद होने की असली वजह बच्चों द्वारा स्टंट की नकल करना नहीं, बल्कि आर्थिक और प्रसारण से जुड़ी समस्याएं थीं।
आज किसी भी शो की लोकप्रियता को टीआरपी, सोशल मीडिया ट्रेंड और स्ट्रीमिंग व्यूज से मापा जाता है, लेकिन 90 के दशक में लोकप्रियता का पैमाना अलग था। जब शक्तिमान टीवी पर आता था, तो मोहल्लों की गलियां अक्सर शांत हो जाती थीं। बच्चे स्कूल, खेल और बाकी कामों से जल्दी निपटने की कोशिश करते थे ताकि शो मिस न हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, कई घरों में तो शनिवार और रविवार का शेड्यूल शक्तिमान के हिसाब से तय होता था।
जब बच्चों ने शुरू कर दी शक्तिमान की नकल करना
शक्तिमान की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि कुछ बच्चों ने शो में दिखाए गए स्टंट और उड़ने की नकल करने की कोशिश भी की। कई बच्चों के छत से कूदने या शक्तिमान बनने की कोशिश करने की खबरें उस दौर में सामने आई थीं।
इसके बाद शो को लेकर बहस शुरू हुई कि क्या बच्चों पर सुपरहीरो कार्यक्रमों का प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि, बाद में मुकेश खन्ना ने कई मौकों पर यह साफ किया कि शो के बंद होने की असली वजह बच्चों द्वारा स्टंट की नकल करना नहीं, बल्कि आर्थिक और प्रसारण से जुड़ी समस्याएं थीं।