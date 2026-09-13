गणेश चतुर्थी: शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर पधारे बप्पा; जयकारों के साथ किया जोरदार स्वागत

ये सेलेब्स भी घर पर करते हैं बप्पा का स्वागत

गणपति उत्सव के दौरान फिल्म जगत में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। जगह-जगह पंडाल सजाए जाते हैं। शिल्पा शेट्टी के अलावा इंडस्ट्री में कई अन्य सितारे भी गणेश चतुर्थी पर अपने यहां बप्पा का स्वागत करते हैं। इनमें सोनू सूद से लेकर, अर्पिता खान, श्रद्धा कपूर, आयुष्मान खुराना और सोनाली बेंद्रे समेत कई सेलेब्स शामिल हैं। टीवी जगत के भी कई सेलेब्स के घर ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है।