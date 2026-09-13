सोनाली कुलकर्णी: एक्ट्रेस ने आमिर खान को ‘दंगल’ के लिए सराहा; बोलीं- लड़कियां आज भी उनसे शादी करने को बेकरार

सोनाली कुलकर्णी ने 2019 में फिल्म ‘भारत’ में अभिनय किया था। इस फिल्म में उन्होंने सलमान खान की मां का किरदार निभाया था। अब एक्ट्रेस ने कम उम्र में बड़ी उम्र के किरदार निभाने पर बात की। जानें उन्होंने कहा…

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एक्ट्रेस ने आमिर खान पर क्या कहा?

सोनाली कुलकर्णी ने अपने इंटरव्यू में मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान पर कहा, ‘आमिर खान किरदारों के साथ बेहतरीन प्रयोग करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ‘दंगल’ में जो उन्होंने किया है वो कोई और कर सकता है। आमिर खान के पोस्टर्स लगते हैं। लड़कियां बेकरार हैं उनसे शादी करना चाहती हैं। उन्होंने बिना किसी मेकअप के चार बेटियों के पिता का किरदार निभाया है। वह बहुत मेहनत कर रहे हैं और हर दिन अपनी कला को निखार रहे हैं।