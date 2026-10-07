कश्मीरा शाह: मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आईं अभिनेत्री, बताई विदेश जाने की वजह; फिर कसा गोविंदा और कोमल रानी पर तंज?

अभिनेत्री कश्मीरा शाह का पास बीते काफी वक्त से कोई प्रोजेक्ट नहीं था। अब जल्द ही अभिनेत्री अपने नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रही हैं। वह किसी फिल्म से बतौर अभिनेत्री और निर्देशक जुड़ी हैं। हाल ही में वह मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आईं जहां से वह ग्रीस के लिए रवाना हुईं।

इस दौरान एयरपोर्ट पर पैप्स से बात करते हुए उन्होंने अप्रत्यक्ष रुप से गोविंदा और उनकी कथित गर्लफ्रेंड कोमल रानी पर तंज भी कसा।

पैप्स से क्या बोलीं कश्मीरा शाह?

जब एयरपोर्ट पर कश्मीरा को देख फैंस ने उनसे सवाल किया कि वह कहां जा रही है? तो इसके जवाब में कश्मीरा ने बताया कि वह एक्टर और निर्देशक के रुप में एक नए प्रोजेक्ट के लिए यूरोप जा रही हैं। साथ ही उन्होंने गोविंदा की कथित प्रेमिका कोमल रानी स्वर्णकार पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा, ‘खास बात ये ही है कि ये प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है, ना मेरे पति कृष्णा अभिषेक ने इसे फाइनेंस किया है और ना ही किसी बॉयफ्रेंड ने’