गोविंदा: यह दर्द है या साजिश? बिना नाम लिए कोमल रानी ने सुनीता पर लगाए आरोप; कहा- अपने पति को जान से मारने

नसीहत दी- 'मेरा नाम इस्तेमाल करना बंद करो'

कोमल ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है, 'क्या ऐसी औरतें मानसिक रूप से बीमार होती हैं? या वे बस जरूरत से ज्यादा चालाक होती हैं और उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि जो काम वे बंद दरवाजों के पीछे नहीं कर पाईं, उसे वे सबके सामने आकर और लोगों की सहानुभूति हासिल करके कर सकती हैं? अपने एजेंडे के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल करना बंद करो। भगवान हर भले आदमी को ऐसी चालाक औरतों से बचाए'।

कोमल ने अपने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है। मगर, गोविंदा और अपने अफेयर की अटकलों के बीच उन्होंने जो क्रिप्टिक पोस्ट किया है, उसे एक्टर की पत्नी सुनीता आहूजा से जोड़कर देखा जा रहा है।



