'तू हैंडसम है, हीरो बन जा': यश जौहर की जन्मतिथि पर भावुक हुए करण, बताया आखिरी बार पिता के कान में क्या कहा?

करण ने पोस्ट में क्या लिखा? करण जौहर ने पिता यश जौहर को याद करते हुए कई तस्वीरें साझा की। एक बचपन की तस्वीर में वह अपने पिता के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक और तस्वीर में करण और यश के साथ करण की मां हीरू जौहर भी नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को साझा करते हुए पिता को याद कर करण ने एक भावुक कैप्शन लिखा। उन्होंने लिखा, ‘हैप्पी बर्थ डे पापा, आज भी आपकी बहुत याद आती है।’

करण की जैकेट देखकर क्या बोले पिता? इस पोस्ट में करण ने पिता से जुड़े कई किस्से सुनाए। करण ने अपनी फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ के वक्त को याद करते हुए लिखा, ‘फिल्म 'कुछ कुछ होता है' की रिलीज के बाद मैंने फिल्म के हिट होने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए एक डिजाइनर जैकेट खरीदी थी। बरबरी के शोरूम में मैंने अपनी पसंदीदा जैकेट खरीदी। इसे मैंने आपको (यश जौहर) दिखाया। आपने कहा- 'बेटा यह बरबरी नहीं बहुत बहुत बुरी है।' पहले तो मुझे बुरा लगा, मगर फिर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। पापा आप ऐसे ही मजाकिया थ’

तू घुड़सवारी क्यों नहीं सीखता?

करण ने आगे लिखा, 'मेरे पिता ही मेरे सबसे बड़े फैन थे। जब मैं ऐसा दिखता था जैसे मैंने एक पूरे देश को खा लिया हो और घंटों तक मैं एक स्ट्रेच पैंट पहनने के लिए स्ट्रगल करता था तब भी आप बस इतना ही कहते थे कि पपी फैट है.. चला जाएगा। और कई बार तो आपने मुझसे यह तक कहा, 'तू इतना हैंडसम है- हीरो बना जा, घुड़सवारी क्यों नहीं सीखता', अब जरा सोचिए जुहू बीच में घुड़सवारी करता हुआ कैसा ही दिखता? इस मामले मेरी मां हमेशा मेरी तरफदारी करती थी और मेरा साथ यह कहकर देती थी कि, 'बेटा तू कभी कैमरे के सामने नहीं आ सकता, घोड़े पर तो बिल्कुल भी नहीं।'



आखिरी वक्त में पिता से क्या कहा?

आगे अपनी पोस्ट में करण जौहर ने बताया कि उनके पिता ने आखिरी वक्त में उनसे कहा, 'मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को छोड़कर नहीं जाना चाहता। मगर मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। अपनी मां का ध्यान रखना और हमेशा नम्र रहना। सफलता कुछ भी नहीं अगर तुम अपना व्यव्हार नम्रतापूर्ण नहीं रखते।'

करण ने आगे लिखा, 'मैं समझ गया था कि उनकी फिक्र उन्हें दूसरी दुनिया में नहीं जाने दे रही। मैंने उनके कान के पास जा कर कहा- मैं हमेशा अपनी मां का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखूंगा। मैं वादा करता हूं।' इतना कहने के कुछ ही पलों बाद वो चल बसे। ऐसा लगा जैसे वो मेरे मुंह से यही सुनने का इंतजार कर रहे थे।