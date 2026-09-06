बिग बॉस 20: शेफाली जरीवाला से लेकर सिद्धार्थ शुक्ला तक, शो के इन प्रतिभागियों ने दुनिया को कहा अलविदा

1 of 9 बिग बॉस के प्रतिभागी - फोटो : अमर उजाला

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



'बिग बॉस 20' आज से स्ट्रीम होने वाला है। शो के होस्ट सलमान खान होंगे। फैंस को बेसब्री से इस शो के प्रीमियर का इंतजार है। इससे पहले इस शो के 19 सीजन प्रसारित हो चुके हैं। शो के सभी सीजन में कई सेलेब्स ने हिस्सा लिया था। इन प्रतिभागियों में से कइयों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। किसी का निधन बीमारी की वजह से हुआ तो किसी ने आत्महत्या कर ली।

2 of 9 सिद्धार्थ शुक्ला - फोटो : इंस्टाग्राम @realsidharthshukla

सिद्धार्थ शुक्ला

अभिनेता, मॉडल और टीवी शो होस्ट सिद्धार्थ शुक्ला ‘बिग बॉस 13’ के विजेता थे। वह 'बाबुल का आंगन छूटे ना', 'बालिका वधू' और 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 7' का हिस्सा रह चुके हैं। 2 सितंबर 2021 को उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 40 साल के थे।

3 of 9 शेफाली जरीवाला - फोटो : इंस्टाग्राम

शेफाली जरीवाला

'कांटा लगा' फेम शेफाली जरीवाला ‘बिग बॉस 13’ की प्रतिभागी थीं। वह फिल्म 'मुझसे शादी करोगी' में नजर आईं। इसके अलावा वह शो 'नच बलिए 5' और 'नच बलिए 7' का हिस्सा रहीं। उन्होंने सीरीज 'बेबी कम ना' में अभिनय किया। कार्डियक अरेस्ट की वजह से जून 2025 में उनका निधन हो गया। वह 42 वर्ष की थीं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 9 राजू श्रीवास्तव - फोटो : यूट्यूब

राजू श्रीवास्तव

राजू श्रीवास्तव कभी कॉमेडी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम थे। वह शो 'बिग बॉस 3' के अलावा 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' और 'कॉमेडी सर्कस' का हिस्सा थे। उन्होंने 'मैने प्यार किया', 'बांजी' और 'बॉम्बे टू गोवा' जैसी 30 फिल्मों में अभिनय किया। 21 सितंबर 2022 को कार्डियक अरेस्ट के बाद उनका निधन हो गया था।

विज्ञापन

5 of 9 सोनाली फोगाट - फोटो : एएनआई