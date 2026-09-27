हनुमान अंश: जब पीएम मोदी के सामने बजा 'पार्वती' गाना, निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने बताया कैसा रहा अनुभव?
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Sun, 27 Sep 2026 11:22 AM IST
सार
Hanuman Ansh Song Parvati: दिल्ली में हुए भजन क्लबिंग कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। वहां 'हनुमान अंश' फिल्म का 'पार्वती' गाना बजाया गया। अब इस पर फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी है।
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विस्तार
शुक्रवार को दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के मौके पर एक 'भजन क्लबिंग' इवेंट आयोजित किया गया। इस शाम भक्ति और आधुनिक संगीत का अनूठा संगम देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां फिल्म 'हनुमान अंश' के लिए मशहूर गायक साधु तिवारी ने फिल्म का लोकप्रिय भक्ति गीत 'पार्वती' प्रस्तुत किया।
भजन के दौरान प्रधानमंत्री को जेन जी दर्शकों के साथ गाने का आनंद लेते हुए देखा गया। पीएम को लोगों के साथ घुलते-मिलते, तालियां बजाते और प्रस्तुतियों के दौरान खंजरी बजाते हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब इस पर फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और बताया कि यह अनुभव कैसा रहा।
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भजन के दौरान प्रधानमंत्री को जेन जी दर्शकों के साथ गाने का आनंद लेते हुए देखा गया। पीएम को लोगों के साथ घुलते-मिलते, तालियां बजाते और प्रस्तुतियों के दौरान खंजरी बजाते हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब इस पर फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और बताया कि यह अनुभव कैसा रहा।
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क्या बोले विशाल चतुर्वेदी?
एएनआई से बात करते हुए विशाल चतुर्वेदी ने कहा, 'भजन क्लबिंग में हमारे लिए यह एक सरप्राइज था, क्योंकि हमें पता चला कि पीएम मोदी आ रहे हैं। हम इवेंट में अपना 'पार्वती' गाना, हनुमान चालीसा और 'हृदय में जिनके सियाराम' पेश करने गए थे। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी गानों का आनंद लेते हुए नजर आए। यह एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव था।'
विशाल चतुर्वेदी ने बताया भावुक कर देने वाला पल
'हनुमान अंश' के डायरेक्टर ने आगे कहा, 'आप देश के प्रधानमंत्री के सामने बैठे हैं और 'हनुमान अंश', जो अभी हर घर तक पहुंची है। उसका गाना 'पार्वती' इस समय दुनिया में नंबर दो पर चल रहा है और फिल्म का ऐसा असर है कि हर कोई ‘सियाराम’ का जाप कर रहा है। यह सब देखकर दिल को बहुत अच्छा लगता है। यह बेहद भावुक कर देने वाला पल है।'
एएनआई से बात करते हुए विशाल चतुर्वेदी ने कहा, 'भजन क्लबिंग में हमारे लिए यह एक सरप्राइज था, क्योंकि हमें पता चला कि पीएम मोदी आ रहे हैं। हम इवेंट में अपना 'पार्वती' गाना, हनुमान चालीसा और 'हृदय में जिनके सियाराम' पेश करने गए थे। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी गानों का आनंद लेते हुए नजर आए। यह एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव था।'
विशाल चतुर्वेदी ने बताया भावुक कर देने वाला पल
'हनुमान अंश' के डायरेक्टर ने आगे कहा, 'आप देश के प्रधानमंत्री के सामने बैठे हैं और 'हनुमान अंश', जो अभी हर घर तक पहुंची है। उसका गाना 'पार्वती' इस समय दुनिया में नंबर दो पर चल रहा है और फिल्म का ऐसा असर है कि हर कोई ‘सियाराम’ का जाप कर रहा है। यह सब देखकर दिल को बहुत अच्छा लगता है। यह बेहद भावुक कर देने वाला पल है।'
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किस पर बनी है 'हनुमान अंश'?
'हनुमान अंश' को विशाल चतुर्वेदी ने लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है, जिन्हें लोग महाराज जी के नाम से भी जानते हैं। फिल्म की प्रेस रिलीज के अनुसार, उनके भक्त उन्हें भगवान हनुमान का अवतार मानते हैं। वह प्रेम, भक्ति और सेवा की अपनी शिक्षाओं के लिए जाने जाते थे।
कितना हुआ 'हनुमान अंश' का कलेक्शन?
'हनुमान अंश' को विशाल चतुर्वेदी ने लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है, जिन्हें लोग महाराज जी के नाम से भी जानते हैं। फिल्म की प्रेस रिलीज के अनुसार, उनके भक्त उन्हें भगवान हनुमान का अवतार मानते हैं। वह प्रेम, भक्ति और सेवा की अपनी शिक्षाओं के लिए जाने जाते थे।
कितना हुआ 'हनुमान अंश' का कलेक्शन?
- शनिवार को फिल्म की रिलीज के 51 दिन पूरे हो गए।
- 51वें दिन 'हनुमान अंश' ने 6.50 करोड़ रुपये कमाए।
- फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 298.03 करोड़ रुपये हो चुका है।
- उम्मीद है कि आज यह फिल्म 300 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी।