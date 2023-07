अश्वत्थामा से प्रेरित है अमिताभ का किरदार

फिल्म के टीजर में बिग बी पूरी तरह से पट्टियों से ढके और एक्शन करते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेगास्टार का यह किरदार में महाभारत के अश्वत्थामा से प्रेरित है। अश्वत्थामा सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। वह द्रोणाचार्य के पुत्र थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जब अश्वत्थामा ने पांडवों के परिवारों पर हमला करके उन्हें अपूरणीय क्षति पहुंचाई, तो भगवान कृष्ण ने उसे 3000 वर्षों तक श्राप दिया कि वह अपनी चोटों से खून और पीप बहते हुए जंगलों में घूमेगा और मौत के लिए चिल्लाएगा। एक फैन ने थ्योरी बताई है कि अमिताभ की पट्टियां इन घावों को ढकने के लिए हैं।



This should be #AmitabhBachchan Garu as Ashwathama! With Sri Krishna's Curse, Ashwathama remains eternal with non-healing injuries from the Mahabharata War. His body oozes or seeps blood, puss and other fluids. Hence, the bandages to cover them up! #Kalki2898AD #Prabhas pic.twitter.com/QuG2bQgRrq