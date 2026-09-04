हनुमान अंश: फिल्म को लेकर शुरुआत में बॉलीवुड का कैसा था रवैया? निर्देशक ने दी जानकारी; कहा- रिलीज के बाद...

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विज्ञापन 'हनुमान अंश' धीमी शुरुआत के बाद बॉक्स-ऑफिस पर हिट फिल्म बन गई है। यह फिल्म अपने रिलीज के चौथे हफ्ते में है। इसने कमाई के मामले में यश की 'टॉक्सिक' को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म की कामयाबी के बाद 'हनुमान अंश' के निर्देशक ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि रिलीज से पहले बॉलीवुड ने इस फिल्म का समर्थन नहीं किया था।

क्या बोले विशाल चतुर्वेदी?

रौनक के साथ बातचीत में यह पूछे जाने पर कि क्या बॉलीवुड ने रिलीज से पहले फिल्म 'हनुमान अंश' को सपोर्ट किया था, विशाल चतुर्वेदी ने इस बात पर हंसते हुए कहा, 'फिल्म के अच्छा चलने के बाद, कई लोगों ने मुझे बधाई देने के लिए फोन किया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मुझे बधाई देने वालों में से एक मधुर भंडारकर थे, जिनसे मैंने कोई सपोर्ट नहीं मांगा था। हालांकि, मैं दूसरों का जिक्र नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने उन लोगों से मदद मांगी थी और उन्होंने मेरी मदद नहीं की।'

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इंडस्ट्री में दो तरह के लोग होते हैं

उन्होंने आगे कहा, 'लोग आपको यह कहकर निराश करते हैं कि यह कंटेंट काम नहीं करेगा लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि क्या काम करेगा। फिर भी वे अपना ज्ञान दूसरों को देते हैं। इंडस्ट्री कन्फ्यूज लोगों से भरी हुई है। दो तरह के लोग हैं, एक जो सच में फिल्में बनाना चाहते हैं और दूसरे जिनमें कोई पैशन नहीं है। वो सोचते हैं कि फिल्म मेकिंग कुछ ऐसा है जिसे उन्हें आजमाना चाहिए।'

भंडारकर ने किया कहा?

फिल्ममेकर मधुर भंडारकर ने सिनेमाघर में फिल्म देखने के बाद इसकी तारीफ की। उन्होंने कहा, 'सिनेमाघर में हनुमान अंश देखकर प्योर सिनेमैटिक मैजिक देखा, ऑडियंस पूरी तरह से स्क्रीन से चिपकी हुई थी! विशाल का निर्देशन बहुत ही ईमानदार और सॉफ्ट है। अभिनेता शोभिनव सत्या का नीम करोली बाबा का रोल पूरी तरह से नेचुरल और परफेक्ट है।'