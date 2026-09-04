मिर्जापुर एक्स रिव्यू: यूजर्स को कैसी लगी पंकज त्रिपाठी और अली फजल की फिल्म? कहानी पर दे रहे ऐसी प्रतिक्रिया
Mirzapur The Movie X Review: फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' को लेकर पहले से दर्शकों के बीच बज बना था। अब जब यह सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, तो यूजर्स इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
विस्तार
एक यूजर ने फिल्म 'मिर्जापुर' की काफी तारीफ की है। उन्होंने फिल्म को लेकर लिखा 'मिर्जापुर फिल्म इंटरवल तक जबरदस्त! मजा आ रहा है। सभी किरदार, सीन और डायलॉग्स में भरपूर एंटरटेनमेंट और मसाला है। डायरेक्टर गुरमीत सिंह बहुत होनहार लग रहे हैं!'
#Mirzapur movie till interval - Superb! Loving it.— Upala KBR ❤ (@upalakbr999) September 4, 2026
All actors/characters, scenes, dialogues fultoo entertainment & masala.
Director Gurmmeet Singh seems very promising!
यूजर ने फिल्म को बताया हिट
एक और यूजर को फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' बहुत अच्छी लगी है। उन्होंने एक्स पर लिखा 'कभी नहीं सोचा था कि मिर्जापुर हिट होगी। बॉलीवुड के लिए यह अजीब दौर है।'
Never thought Mirzapur will be a hit. Crazy times for bollywood— Reynolds (@Allison_Reyonds) September 4, 2026
time for some fun..— divyansh (@Divyansh91565) September 4, 2026
mirzapur it is... pic.twitter.com/GjAtRQTzLI
यूजर ने पहले हाफ को बताया अच्छा
एक और यूजर ने फिल्म को लेकर लिका 'कहानी की अच्छी शुरुआत के साथ पहला हाफ ठीक-ठाक रहा। एक अच्छी बात यह है कि हर किरदार को अपनी कहानी और व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए पूरा समय दिया गया है। (हालांकि कुछ लोगों को यह थोड़ा धीमा लग सकता है)। इंटरवल से पहले का हिस्सा इतना बढ़िया था कि आप अच्छी उम्मीदों के साथ दूसरे हाफ की ओर बढ़ें।'
Decent first half with good story setup.— S (@CinephileScribe) September 4, 2026
One optimistic thing is each character takes it’s time for his character building(which might feel slow paced for some people)the pre interval block was good enough to make sure you jump into second with some good expectations. #Mirzapur https://t.co/qgqfR499BG
उम्मीद पर खरी उतरी फिल्म
एक यूजर ने लिखा है कि यह फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरी है। उन्होंने लिखा 'इंटरवल हो गया। एक शब्द में अगर फिल्म की समीक्षा करें तो यह भौकाल है। अब तक यह बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम मिर्जापुर यूनिवर्स से उम्मीद कर रहे थे। अब दूसरे हाफ का इंतजार नहीं हो रहा।'
Interval done.— Zaan (@OnlyZaaan) September 4, 2026
One word review - bhaukaaaal 🔥🔥
So far it’s exactly what we expect from the Mirzapur universe
Can’t wait for the second half now 🤌🏼#MirzapurTheMovieReview #mMrzapur #GudduPandit #AliFazal #MunnaTripathi #Divyenndu
Meena Bhabhi & Bauji completely overshadowed everyone in this scene from #MirzapurTheMovie! 🔥— Shahid Ivaan (@ShahidIvaan) September 4, 2026
“Sher ki umar zyada hai, lekin budha nahi hua.” 🦁🔥
What a dialogue! Absolute goosebumps. 💥
Mirzapur The Movie is going to be a BLOCKBUSTER! 🔥 pic.twitter.com/xt2TZgzMbS
यूजर ने दिया रिएक्शन
एक यूजर को फिल्म 'मिर्जापुर' पसंद नहीं आई है। उन्होंने सोशल मीडिया लिखा 'मैं बेकार 'मिर्जापुर' फिल्म देखने गया था। मैं मिर्जापुर वेब सीरीज के सीजन 1 के दो एपिसोड भी नहीं झेल पाया।'
Did you watched Hanuman Ansh bro— Rahul Kapoor (@rahulkapur4191) September 4, 2026
Went to watch useless Mirzapur movie
I could not bare to watch two episodes of Mirzapur web series season 1 n Raktanchal all three season is crime based web series I have watched yet@BFilmyTweets
'मिर्जापुर द मूवी' ने आज सिनेमाघरों में दस्तक दी है। फिल्म की कास्ट में पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, अली फजल, जितेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुगल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौड़, श्वेता त्रिपाठी, सोनल एस. चौहान, अनंग्शा बिस्वास, शाजी चौधरी, सत्येंद्र सोनी, कुलभूषण खरबंदा और सुशांत सिंह अहम भूमिकाओं में हैं।