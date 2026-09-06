हनुमान अंश: चमत्कार से कम नहीं कलेक्शन, पांचवे हफ्ते में ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2’ को भी दे डाली मात; जानें कैसे?

फिल्म ‘हनुमान अंश’ सिर्फ दो करोड़ के बजट में बनी फिल्म है। फिल्म जब रिलीज हुई तब शुरूआती तीन हफ्तों में इसकी कमाई कुछ खास नहीं रही। मगर अब चौथे और पांचवें हफ्ते में तगड़ी कमाई करने के बाद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' ‘धुरंधर 2’ को भी करारी टक्कर दे रही है। जानें कैसे यह फिल्म फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मेगा बजट फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ रही है।

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